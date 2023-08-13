Группа ЧВК "Вагнер", вероятно, движется к процессу сокращения штата и переформатирования, в основном для того, чтобы сэкономить на расходах на заработную плату персонала.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

После неудавшегося мятежа в июне 2023 года российское государство действовало против деловых интересов владельца ЧВК Евгения Пригожина, отмечают в британской разведке.

"Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу. Если российское государство перестанет платить "Вагнеру", вторыми наиболее вероятными плательщиками будут белорусские власти", - говорится в отчете.

В то же время в Минобороны Британии считают, что такие расходы будут значительной и потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов.

Напомним, в американском Институте изучения войны заметили увеличение количества техники ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

А центр национального сопротивления сообщил, что ЧВК "Вагнер" обустраивается в Беларуси на границе с Украиной. На аэродроме Зябровка начато развёртывание палаточного городка для размещения около 1 000 пригожинских наёмников. Ещё один лагерь для ЧВК "Вагнер" строится в самом населённом пункте Зябровка.