В Беларуси увеличилось количество техники ЧВК "Вагнер".

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны и приводят в доказательство спутниковые фото.

"На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество техники в лагере ЧВК "Вагнер" в селе Цель под Осиповичами в Беларуси. Есть основания полагать, что с 1 по 9 августа на базу прибыло больше техники", - говорится в сообщении института.

Напомним, на днях Центр национального сопротивления сообщил, что ЧВК "Вагнер" обустраивается в Беларуси на границе с Украиной. На аэродроме Зябровка начато развёртывание палаточного городка для размещения около 1 000 пригожинских наёмников. Ещё один лагерь для ЧВК "Вагнер" строится в самом населённом пункте Зябровка.

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