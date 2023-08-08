Президент РФ Владимир Путин может использовать "вагнеровцев" для оказания психологического давления на страны Европы. В Беларуси на аэродроме Зябровка начато развёртывание палаточного городка для размещения около 1000 пригожинских наёмников. Ещё один лагерь для ЧВК "Вагнер" строится в самом населённом пункте Зябровка.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления на своём сайте.

По имеющейся у Центра информации, Кремль планирует задействовать находящихся в Беларуси боевиков "для имитации диверсионной деятельности ВСУ на границе с Черниговской областью".

Вместе с этим сохраняется высокая вероятность, что Москва будет использовать "Вагнера" "для оказания информационно-психологического давления на власти и неселение соседних стран Европы", пишет Центр. Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить Евросоюз уменьшить поддержку Украины под страхом переноса боевых действий непосредственно на их территории.

На первичном этапе в рамках такой информационной атаки происходит имитация развёртывания лагерей ЧВК с запуском в информационное поле новостей о том, что "вагнеровцы" готовы идти на Польшу, отмечено в материале.

Как мы сообщали, В Варшаве утверждают, что "вагнеровцы" уже пытались проникнуть в Польшу из Беларуси.

После этого Беларусь объявила о начале военных учений на границе с Польшей и Литвой.