Замгоссекретаря США Виктория Нуланд побывала в Нигере и встретилась с руководителями военного переворота.

Она провела двухчасовую встречу с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками.

После этого она заявила, что мятежники Нигера осознают риски для суверенитета страны, если туда зайдет ЧВК "Вагнер".

"Конечно, я подняла вопрос о ЧВК "Вагнер" и ее угрозе для тех стран, где она присутствует, напомнив им, что безопасность ухудшается, что права человека ухудшаются, когда ЧВК "Вагнер" входит в страну", - сказала Нуланд.

"Люди, которые совершили эти действия здесь, понимают риски для своего суверенитета в случае приглашения в страну ЧВК "Вагнера", - добавила она.

О том, что мятежники запросили помощи у "Вагнера", ранее сообщало Associated Press.

Также Виктория Нуланд заявила, что действия военных, захвативших власть в Нигере, неконституционны.

По словам Нуланд, переговоры были трудными, на предложения вернуться к конституционному порядку военные ответили отказом.

Также ей не позволили встретиться со свергнутым президентом Базумом, но дали пообщаться с ним по телефону.

При этом Нуланд заявила, что США будут искать пути решения конфликта. И "держат дверь открытой" для продолжения переговоров.

Ранее Сообщество стран Западной Африки во главе с Нигерией заявило о возможности военного вмешательства с целью восстановить власть президента Базума. Не исключено, что визит Нуланд - одна из последних попыток решить вопрос не военным путем.

Ранее мы писали о том, что захватившие власть в Нигере мятежники закрыли воздушное пространство и заявили о военной интервенции.

А также, что осуществившие переворот военные Нигера обратилась за помощью к "вагнеровцам".