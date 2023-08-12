В Кракова местные жители обнаружили плакаты с российской ЧВК "Вагнер" на улицах города. На них размещены контактные данные ЧВК.

Об этом пишет Wyborcza.

Сообщается, что на стикере есть надпись на английском языке "Мы здесь, присоединяйтесь к нам", а также QR-код, который ведет на сайт компании.

На этом ресурсе размещена фотография главы ЧВК Евгения Пригожина, указаны контактные данные группы, а также перечислены документы, которые необходимы для вступления в нее.

"Ранее подобные наклейки появились в России, чтобы призвать россиян воевать на Донбассе. На этот раз они появились в Кракове. Нет гарантии, что страница, на которую ведет QR-код, настоящая", – заявил депутат краковского горсовета Лукаш Вантух.

Он призвал тех, кто найдет такие наклейки, сообщать об этом правоохранителям.

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что ЧВК "Вагнер" уже пыталась проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По его словам, "угроза со стороны Беларуси очень реальна" и Варшава рассматривает различные шаги, включая полное закрытие границы.

Накануне в Генштабе Польши сообщили, что вслед за размещением на границе с Беларусью снайперов Варшава перебросила туда для защиты боевые вертолеты, пилоты которых готовы "без колебаний" открыть огонь в случае угрозы.