Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал укрепление северной границы на Волынском направлении.

Об этом сообщает командование ОС ВСУ на своей странице в Facebook.

"В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И, для того чтобы, начиная с этого дня, создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, врагу понадобится не менее полутора месяцев", - сказал Наев.

Месяц назад командирам на этом участке была поставлена задача по минированию местности, обустройству новых оборонных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

На границе в Ровенской области было увеличено количество наблюдательных постов, создано более 15 новых опорных позиций, заложены десятки тысяч мин.

Ранее сообщалось, что ВСУ круглосуточно ставят противотанковые мины и делают заграждения на северной границе Украины.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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