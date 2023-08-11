Командующий Объединенными силами ВСУ проверил укрепление северной границы на Волыни
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проинспектировал укрепление северной границы на Волынском направлении.
Об этом сообщает командование ОС ВСУ на своей странице в Facebook.
"В настоящее время угрозы нет, но она может образоваться в дальнейшем. И, для того чтобы, начиная с этого дня, создать необходимые силы и начать здесь наступательные действия, врагу понадобится не менее полутора месяцев", - сказал Наев.
Месяц назад командирам на этом участке была поставлена задача по минированию местности, обустройству новых оборонных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.
На границе в Ровенской области было увеличено количество наблюдательных постов, создано более 15 новых опорных позиций, заложены десятки тысяч мин.
Ранее сообщалось, что ВСУ круглосуточно ставят противотанковые мины и делают заграждения на северной границе Украины.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.
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