Дуда заявил, что Польша будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта зерна
Польша поддерживает Украину, но будет отстаивать свои интересы в вопросе импорта зерна.
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
"Понятно, что мы последовательно поддерживаем Украину в ее защите от российской агрессии... Но второе дело, и это наша самая важная обязанность, - стоять на страже интересов Республики. А значит, защищать внутренний рынок и начинающийся с нас рынок Европейского Союза. Также в наших интересах признать историческую правду в пространстве между государствами", — приводит слова Анджея Дуды агентство РАР.
Польский президент сказал, что Варшава планирует продолжать блокаду украинской продукции и после 15 сентября, когда истечет текущий запрет Еврокомиссии.
Напомним, что ранее Европа запретила ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в пять соседних государств.
Также мы писали о том, что польские фермеры требуют запретить импорт малины из Украины.
А также, что польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в пункте пропуска "Шегини-Медика".
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