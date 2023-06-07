Выезд грузовиков из Украины в Польшу через пограничный пункт пропуска "Шегини" в настоящее время заблокирован.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в телеграм-канале.

"Перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу. Пропуск легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В погранведомстве пообещали сообщить о возобновлении пропускных операций, а пока призвали грузоперевозчиков выбирать другие пути в Польшу.

Видимо, это связано с тем, что 5 июня закончился срок ограничений на ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Еврокомиссия вчера продлила свой запрет до 15 сентября, хотя и пообещала постепенно его смягчать.

"ЕС до 15 сентября постепенно отменяет исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями регламента об автономных торговых мерах", – говорится в сообщении.

При этом объем ограничительных мер дополнительно сокращается с 17 до 6 тарифных позиций для четырех указанных продуктов.

С чем связан нынешний протест польских водителей - не уточняется. Но не исключено, что вчера зерновой коридор через Польшу снова заработал, пока не вышло новое постановление ЕК.

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