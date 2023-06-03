На территории Малопольского воеводства в Польше в ночь на субботу попал под поезд и погиб 17-летний парень из Украины. Обстоятельства инцидента еще устанавливаются.

Об этом сообщает RMF24.

Несчастный случай произошел в районе города Бжеско под Краковом в ночь на 3 июня.

"Поезд следовал из Кракова в Тарнува. Несчастный случай произошел около полуночи. Погиб 17-летний гражданин Украины", – сообщила пресс-секретарь местной полиции Эвелина Буда.

Она добавила, что на месте был прокурор. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются правоохранителями.

Ранее мы писали, что в Польше задержана 52-летняя украинская беженка, которая жестоко обращалась со своими приемными детьми: пытала, била по половым органам и продавала детей педофилам для изнасилований. Ей предъявлено десять обвинений – по одному на каждого ребенка. На этапе следствия выяснилось, что она в Украине и Польше продавала детей педофилам, которые также издевались над ними. В это время их приемная мать стояла рядом и оценивала по часам на телефоне, не прошли ли отведенные для клиента 20 минут. Сама женщина свою вину отрицает и заявляет, что дети врут. Прокуратура считает, что она - вменяема.

Также мы сообщали, что в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Пётрковской.