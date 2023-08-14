В ближайшие месяцы Румыния намерена удвоить объем транзита украинского зерна в свой главный черноморский порт Констанца до 4 миллионов тонн в месяц, в том числе через реку Дунай.

Об этом заявил министр транспорта страны Сорин Гриндяну, передает Reuters.

Наняв большее количество персонала для облегчения прохождения судов через Сулинский канал Дуная и завершив соединительные инфраструктурные проекты, многие из которых финансируются Евросоюзом, Румыния могла бы увеличить транзитные мощности, сказал Гриндяну.

Ранее сообщалось, что Украина начала регистрацию торговых судов для прохода временными коридорами под прикрытием ВСУ.

А президент Владимир Зеленский заявил о некоторых мерах для возобновления работы "зернового коридора".

Также мы анализировали, что будет с экспортом украинского зерна после атаки на речные порты.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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