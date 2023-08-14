Румынский порт Констанца. Иллюстративное фото: Wikimedia

В ближайшие месяцы Румыния намерена удвоить объем транзита украинского зерна в свой главный черноморский порт Констанца до 4 миллионов тонн в месяц, в том числе через реку Дунай.

Об этом заявил министр транспорта страны Сорин Гриндяну, передает Reuters.

Наняв большее количество персонала для облегчения прохождения судов через Сулинский канал Дуная и завершив соединительные инфраструктурные проекты, многие из которых финансируются Евросоюзом, Румыния могла бы увеличить транзитные мощности, сказал Гриндяну.

Румыния удвоит транзит украинского зерна в Констанцу

Ранее сообщалось, что Украина начала регистрацию торговых судов для прохода временными коридорами под прикрытием ВСУ.

А президент Владимир Зеленский заявил о некоторых мерах для возобновления работы "зернового коридора".

Также мы анализировали, что будет с экспортом украинского зерна после атаки на речные порты.

Война в Украине идет уже 537-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте. 

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