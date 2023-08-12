Украина начала регистрацию торговых судов для прохода временными коридорами под прикрытием ВСУ
Украина открыла регистрацию торговых судов для прохода по "временным коридорам", о которых накануне объявило командование ВМС.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
Он сказал, что судовладельцы и капитаны судов предупреждены о существующей опасности российских атак.
"Всё возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - заявил Плетенчук.
Предоставленные маршруты наиболее безопасных районов акватории рассчитаны прежде всего на украинские суда, находящиеся в черноморских портах.
По его словам, проход судов будет осуществляться под прикрытием ВСУ.
Перед этим агентство Reuters написало, что после саботажа зернового соглашения и военной блокады акватории Чёрного моря Россия сама столкнулась с проблемой доставки зерновых.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет перезапустить зерновую сделку в расширенном формате, говоря при этом, что "Запад не выполнил некоторые договорённости с РФ".