Украина открыла регистрацию торговых судов для прохода по "временным коридорам", о которых накануне объявило командование ВМС.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Он сказал, что судовладельцы и капитаны судов предупреждены о существующей опасности российских атак.

"Всё возможное, что от нас зависит, по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - заявил Плетенчук.

Предоставленные маршруты наиболее безопасных районов акватории рассчитаны прежде всего на украинские суда, находящиеся в черноморских портах.

По его словам, проход судов будет осуществляться под прикрытием ВСУ.

Перед этим агентство Reuters написало, что после саботажа зернового соглашения и военной блокады акватории Чёрного моря Россия сама столкнулась с проблемой доставки зерновых.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Эрдоган хочет перезапустить зерновую сделку в расширенном формате, говоря при этом, что "Запад не выполнил некоторые договорённости с РФ".