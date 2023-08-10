В Украине объявили временные коридоры для торговых судов, идущих в/из украинских портов на Черном море.

Об этом сообщают Военно-морские Силы Украины в Facebook.

Указанные маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, которые стоят в портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала вторжения.

При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ.

Владельцы/капитаны суден должны будут официально подтвердить готовность перемещаться в текущих условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена предпринять ряд действий для возобновления "зернового коридора".

Напомним, 17 июля Россия заявила о прекращении зерновой сделки и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Россия угрожает топить все корабли, которые идут в украинские порты. Украина отреагировала на угрозы РФ зеркально, обещав ликвидировать корабли, направляющиеся в порты под контролем РФ.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.