Национальный банк Украины заявил о сокращении в июне 2023 года объема экспорта украинских товаров на 7,5% по сравнению с июнем 2022-го. При этом импорт увеличился на 5,9%.

Об этом сообщил Нацбанк Украины на своем сайте.

То есть, дефицит торгового баланса значительно вырос. Экспорт составил 2,7 млрд, а импорт 5,1 млрд долларов.

В отчете НБУ указаны шесть основных статей сокращения экспорта (по сравнению с июнем-2022):

минеральных продуктов (в том числе руд) — на 39,3%;

черных и цветных металлов — на 21,4%;

древесины и изделий из нее — на 17,7%;

продукции машиностроения — на 18,2%;

продукции химической продукции — на 21,4%;

промышленных товаров — на 4,1%.

При этом экспорт продовольственных товаров увеличился на 9,9%, в том числе за счет зерновых — в 2 раза.

Но платёжный баланс в июне был положительным за счет международной финансовой помощи.

"Профицит текущего счета платежного баланса составил 120 млн. дол. США (в июне 2022 года дефицит составил 163 млн. дол. США). Отрицательное сальдо торговли товарами и услугами компенсировано поступлением частных переводов и получением помощи от международных партнеров", — говорится в отчете Национального банка.

А также уточняется, что за 6 месяцев 2023 года дефицит текущего счета составил $1,3 млрд, а без реинвестированных доходов и помощи международных партнеров — $7,3 млрд.

При этом переводы от украинских мигрантов в страну также падают: в июне 2023 года они, по данным НБУ, снизились на 14,6% в сравнении с июнем-2022 до 917 млн долларов.

"Хочу отметить что опубликованы данные за июнь, то есть до закрытия зерновой сделки. В этот период мы нарастили экспорт зерновых, стараясь по максимуму освободить запасы. И похоже, что другой (не зерновой) экспорт пришлось немного снизить, потому что пропускная способность ж/д путей ограничена. На обратном пути мы завозили оборудование и химию. Еще обращу внимание на рост неэнергетического импорта. Похоже это импорт для энергетиков и производителей, в том числе ВПК и для армии", — объяснил "Стране" ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он ожидает ухудшения экономических показателей в июле, а также в августе, если не будет возобновлен зерновой коридор.

"В июле уже фиксировали экспортный обвал на 40% по зерну, и никуда не денемся от разрушений портовой, перевалочной инфраструктуры и элеваторов. Наземные поставки немного спасают ситуацию, но там ограниченная пропускная способность — порядка 35 млн тонн в год, вряд ли больше сможем экспортировать. Так что в августе, без возобновления зерновой сделки, снова можем показать минус 40%, и только после спад затормозится — потребуется время на переформатирование потоков", — спрогнозировал Шевчишин.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены предпринять ряд действий, согласованных на Ставке ВГК, для возобновления "зернового коридора". Отметим, что Нацбанк в свой макропрогноз закладывает, что морские порты будут разблокированы не раньше середины 2024 года. Однако Турция рассчитывает обсудить с РФ возможность возобновления зерновой сделки уже сейчас.

Накануне в Национальном банке подсчитали, что закрытие "зернового коридора" будет стоить Украине два млрд долларов. Кроме того, в Нацбанке отметили, что проблемы с экспортом у Украины начались ещё до блокировки портов - из-за фактической блокировки "зерновой сделки" и уменьшения переводов от трудовых мигрантов.