После атак украинских морских беспилотников на российские корабли в Черном море для России усложнился морской экспорт зерна. Это может вызвать рост мировых цен на пшеницу.

Как пишет Reuters, уже начался рост затрат на перевозку российской пшеницы.

За последние дни выросла стоимость страхования судов, направляющихся в российские черноморские порты, через которые выводится 70% зерна из РФ.

Также риски в Черном море увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к сотрудничеству с менее надёжными судоходными операторами.

Даже до нынешних событий судовые операторы взимали на 10 000 долларов в день больше за российские грузы, чем за грузы, отправляющиеся из близлежащих портов Болгарии и Румынии.

"Ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и, если ее не решить, это может привести к росту мировых цен на пшеницу", - говорится в материале.

Ранее мы писали, что ЮАР настойчиво пытается убедить Россию вернуться в зерновую сделку.

Также в Кремле сообщили, что африканские страны провели переговоры с Путиным по возобновлению зерновой сделки.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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