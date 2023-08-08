США сделали "все возможное" для выполнения требований России по возобновлению зерновой сделки.

Об этом в интервью RFI заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы такие, как банки, перевозка и так далее, мы сделали все, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", - сказал госсекретарь.

По его словам, он лично написал письма американским банкам и объяснил, что Вашингтон "абсолютно" поддерживает экспорт российского зерна. "Не должно быть опасений относительно санкций, из-под действия которых выведено российское зерно, перевозка, страхование и так далее", - сказал Блинкен.

Также он рассказал о предложении от ООН для России, которое "отвечает на все озабоченности Москвы". Однако Кремль, по словам Блинкена, так и не отреагировал на него, поэтому продление сделки - "не вопрос уступок".

Напомним, что Россия для возвращения к сделке требует подключить "Россельхозбанк" к системе SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса. А также решить вопроса со страхованием российских судов иностранными страховщиками. Пока данные требования не удовлетворены.

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