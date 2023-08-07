Зеленский заявил о ряде мер для возобновления работы "зернового корридора"
Украинские власти намерены предпринять ряд действий, согласованных на Ставке ВГК, для возобновления "зернового коридора".
Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.
Также обсуждали ситуацию на фронте, поставки и производство техники и боеприпасов, планы РФ на ближайшее время, борьбу с "предателями" в Украине, обстрелы гражданских объектов, помощь пострадавшим.
Отметим, что Нацбанк в свой макропрогноз закладывает, что морские порты будут разблокированы не раньше середины 2024 года.
Однако Турция рассчитывает обсудить с РФ возможность возобновления зерновой сделки уже сейчас.
Ранее мы писали о том, что в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".
Также мы писали о том, что Украина объявила акватории шести российских портов зоной военной угрозы: Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.
Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.
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