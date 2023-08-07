Украинские власти намерены предпринять ряд действий, согласованных на Ставке ВГК, для возобновления "зернового коридора".

Об этом заявил Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.

Также обсуждали ситуацию на фронте, поставки и производство техники и боеприпасов, планы РФ на ближайшее время, борьбу с "предателями" в Украине, обстрелы гражданских объектов, помощь пострадавшим.

Отметим, что Нацбанк в свой макропрогноз закладывает, что морские порты будут разблокированы не раньше середины 2024 года.

Однако Турция рассчитывает обсудить с РФ возможность возобновления зерновой сделки уже сейчас.

Ранее мы писали о том, что в НБУ подсчитали убытки Украины после закрытия "зернового коридора".

Также мы писали о том, что Украина объявила акватории шести российских портов зоной военной угрозы: Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

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