Украина с 4 августа объявила российские порты Черного моря зоной военной угрозы. Об этом говорится в уведомлении, выпущенном на сайте "Госгидрографии".

"Черное море. Северо-восточная часть. Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", – говорится в предупреждении.

Основанием стал приказ № 5 Военно-морских сил Украины от 4 августа.

После срыва Россией "зернового сделки" Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

В ответ на российскую угрозу Украина сделала аналогичное заявление.

Напомним, сегодня ночью был поврежден танкер Sig в районе Керченского моста. СМИ пишут, что взрыв произошел в машинном отделении.

А вчера в Новороссийске от ночной атаки дронов пострадал десантный корабль ВМФ России "Оленегорский горняк". В британской разведке сообщают, что несколько водонепроницаемых отсеков были повреждены или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными.

Почему эти атаки участились - мы анализировали в отдельном материале.