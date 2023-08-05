Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет производить свое ядерное оружие. Но заявил, что в мире есть прецеденты, когда такое вооружение передают страны-партнеры.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно (его восстановить - Ред.). И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны – это сложная вещь", - сказал Данилов.

Однако он подчеркнул, что сейчас есть страны, которые сами не обладают ядерным оружием, однако им предоставляют страны-члены НАТО.

"Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае – я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", - считает секретарь СНБО.

Ранее бывший советник Банковой Алексей Арестович заявлял, что Украина могла бы "создать ядерное оружие в короткие сроки". Получение Киевом ядерного оружия он рассматривал как альтернативу, если Украину откажутся принимать в НАТО.

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