Белый дом раскритиковал заявление экс-президента РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если Украина добьется успеха в своем контрнаступлении.

Как сообщает CNN, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал эту риторику "безрассудной и безответственной".

Применение ядерного оружия в Украине или где-либо еще было бы катастрофой для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", — заявил советник.

До сих пор США не видели никаких признаков того, что Россия готовится обратиться к ядерному оружию, добавил он.

"Мы продолжаем внимательно следить за этим, но не видим ни причин для корректировки своей ядерной политики, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", — сказал Салливан.

О том, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие, Медведев заявил вчера.

Между тем война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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