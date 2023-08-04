В Национальном банке подсчитали, что закрытие "зернового коридора" будет стоить Украине два млрд долларов.

Об этом сообщается на графике НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что проблемы с экспортом у Украины начались ещё до блокировки портов - из-за фактической блокировки "зерновой сделки" и уменьшения переводов от трудовых мигрантов.

"Во ІІ квартале 2023 года валютные поступления частного сектора снизились по сравнению с предыдущим кварталом прежде всего из-за препятствий для экспорта продовольствия. Блокада работы порта "Южный" и усиление саботажа инспекций судов со стороны России обусловили существенное сокращение отгрузок "зерновым коридором". Поставки альтернативными путями по сравнению с предыдущим кварталом уменьшились из-за введения торговых ограничений несколькими странами ЕС и исчерпанием запасов.

В то же время оперативное урегулирование вопросов с транзитом продовольствия в другие страны ЕС несколько смягчили падение экспорта. Также снижение экспорта зерна было частично компенсировано наращиванием поставок других товаров. Увеличился экспорт продукции горно-металлургического комплекса. Также увеличились поставки коксующегося угля. Однако дефицит воды на отдельных предприятиях вследствие подрыва оккупантами Каховской ГЭС сдерживал наращивание металлургического экспорта в июне и, вероятно, будет ограничивать его и в течение второго полугодия. Также сократились и валютные поступления от украинских мигрантов за границей по причине их дальнейшей интеграции в рынок труда стран-реципиентов", - говорится в инфляционном отчете НБУ за июль.

Что касается влияния прекращения "зерновой сделки", то, по мнению НБУ, она окажет большое влияние на

объем экспорта.

"Из-за недостаточных мощностей альтернативных путей для вывоза нового урожая с/х культур и конкуренции за логистику с европейскими аграриями общие потери экспорта во втором полугодии 2023 года оцениваются примерно в 2 млрд долларов, однако они могут быть полностью компенсированы в 2024 году. Эти оценки учитывают дальнейшее расширение логистических мощностей альтернативных путей", - считает НБУ.

Как сообщалось, вывоз зерна из портов Дуная подорожал после атак России по портовой инфраструктуре.

В Еврокомиссии уже отказали Украине в покрытии транспортных расходов на транзит агропродукции

Тем временем, по данным Bloomberg, в Украине снижают посев озимых после атак по портам и выхода России из "зерновой сделки".