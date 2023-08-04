В Украине крупные сельскохозяйственные компании снижают посев озимых культур после выхода России из "зерновой сделки" и атаки по украинским портам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аграрии рассказали изданию, что их мощности для хранения зерна ограничены, так как урожай этого года продолжает скапливаться, а пропускная способность судоходного коридора по Дунаю ограничена. Из-за этого урожай просто хранится на полях.

При этом цены на зерно сейчас ниже себестоимости, из-за чего его невозможно продать.

Украинская HarvEast сообщила, что выводит из обработки от 10% до 15% наименее продуктивных площадей.

"При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой у украинских аграриев, и учитывая количество урожая, которое мы получаем с малопродуктивных земель, заработать на нем будет невозможно", - заявил гендиректор компании Дмитрий Скорняков.

Решение снизить посевы на 2024 год негативно отразится на доходах Украины и продовольственной ситуации в мире, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось, вывоз зерна из портов Дуная подорожал после атак России по портовой инфраструктуре.

Кроме того, после удара по порту Измаила в мире подскочили цены на продовольствие, пшеница подорожала на 4%.

Также накануне два судна, направлявшиеся в порт Измаил под загрузку, отказались швартоваться после недавней атаки "Шахедов".