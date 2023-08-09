Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен перезапустить зерновую сделку в "расширенном" формате. Он призвал западные страны помочь превратить черноморскую инициативу "в основу мира между Россией и Украиной".

Об этом пишет Bloomberg.

Эрдоган говорит, что услышал от Путина условия РФ для возобновления сделки, и теперь вопрос зависит от того, "выполнят ли западные страны свои обещания". При этом не уточнил, какие обязательства были нарушены.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир", - рассуждает Эрдоган.

Ранее российские СМИ сообщали, что Эрдоган хочет снова предложить Украине и России согласиться на прекращение огня и переговоры.

Вчера глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали "все возможное" для выполнения требований России по возобновлению зерновой сделки.

Напомним, что Россия для возвращения к сделке требует подключить "Россельхозбанк" к системе SWIFT и возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса. А также решить вопроса со страхованием российских судов иностранными страховщиками.