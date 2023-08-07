Президент РФ Владимир Путин может посетить Турцию в конце августа.

Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Hurriyet.

Как говорится в заметке, президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает договориться с Путиным о возобновлении зерновой сделки, а также предложит ему прекращение огня и переговоры с Украиной.

В Кремле анонс встречи с Эрдоганом в августе пока не подтверждали.

Ранее сообщалось, что Турция готова стать посредником в переговорах Украины и России и продолжает переговоры о зерновой сделке. Правительство и дипломаты продолжают переговоры для возобновления зернового соглашения. Турция также выступает за заключение мира между Украиной и РФ и считает, что "в таком случае проигравших не будет".

Мы также сообщали, что Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Это был первый разговор двух президентов с того момента, как Анкара отдала Украине бойцов из батальйона "Азов", чем, по мнению Кремля, "нарушила договоренности".

В ходе этого разговора и была упомянута возможность личной встречи лидеров.

Ранее африканские страны провели переговоры с Путиным по возобновлению зерновой сделки.