В Кремле сообщили, что Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом российские СМИ, со ссылкой на администрацию Эрдогана пишут, что он и Путин договорились о визите российского президента в Турцию.

Это первый разговор двух президентов с того момента, как Анкара отдала Украине "азовцев", чем, по мнению Кремля, "нарушила договоренности".

Созвон с Эрдоганом Путин анонсировал на днях. При этом личная встреча, по его словам, находится на стадии обсуждения.

Ранее Эрдоган приглашал Путина приехать в Турцию в августе.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.