В Турции отменили концерт украинской певицы Ани Лорак.



Об этом сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин на своей странице в Facebook.



"Такое решение было принято после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных репутационных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества", - написал Воронин.



По его словам, отмены концерта добились совместными усилиями посольства Украины в Анкаре и консульства в Анталии.

Сообщается, что всем, кто купил билеты на концерт певицы, будут возвращены средства.

Напомним, Ани Лорак с начала войны в Украине никак ее не комментировала, продолжая жить и выступать в России - как и все последние годы. Осенью прошлого года она с другими артистами-украинцами, выступавшими в России, попала под санкции Владимира Зеленского.

Также в октябре прошлого года Ани Лорак выпустила новую песню "Лабиринт" на русском языке.

А весной после отмены концертов в России, где Лорак обвинили в сборе денег на нужды ВСУ, певица заявила, что никогда не помогала армии.