Исчезнувшая Ани Лорак вернулась в Instagram с многозначительной публикацией
Украинская певица Ани Лорак, которая с начала вторжения РФ закрыла свои соцсети и никак не комментировала войну, сегодня вернулась в Instagram.
Об этом свидетельствует ее новая публикация на странице в соцсети.
В публикации знаменитости фигурируют многозначительные строки.
"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Моё сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души". - пишет Ани Лорак под своим фото.
Предыдущая публикация Ани Лорак в Инстаграм датируется 1 марта.
Напомним, ранее мы рассказывали о скандале в РФ с певицей Аллой Пугачевой, которая на днях попросила зачислить ее в число иностранных агентов, после того как в этот список попал ее муж Максим Галкин.
Своим обращением знаменитость вызвала огромный резонанс.
Мы писали, что в российской музыкальной тусовке, похоже, начинается война после заявления Аллы Пугачевой о том, чтоб ее, также как и ее мужа Максима Галкина, объявили в РФ "иностранным агентом". Примадонну раскритиковал рэпер Тимати.
Сегодня стало известно, что в Кремле отказались комментировать заявление Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов.
Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.