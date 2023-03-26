Украинская певица Ани Лорак отреагировала на отмену ее концертов в Краснодаре после того, как ее обвинили в сборе денег на нужды ВСУ.

У себя в Instagram она написала большой текст, в котором отрицает какую-либо помощь украинской и любой другой армии.

"С начала конфликта между Россией и Украиной я оказалась в центре множества сплетен без всяких фактов. В 2014 году некоторые политические деятели в Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение. Мне предоставили только два варианта: "Или ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, или ты не будешь петь в этой стране", – написала Лорак.

Именно это, по ее словам, подтолкнуло ее к переезду в Россию, где она была принята и "продолжала расти как артист".

"Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я извиняюсь. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никаких форм насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знает мое прошлое, могут понять боль от потери на войне. Я также хочу сказать, что никогда не оказывала военную помощь, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем я и занималась всю жизнь", – пишет Лорак.

Напомним, Ани Лорак с начала войны никак ее не комментировала, продолжая жить и выступать в России - как и все последние годы. Осенью прошлого года она с другими артистами-украинцами, выступавшими в России, попала под санкции Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года Ани Лорак выпустила новую песню "Лабиринт" на русском языке.