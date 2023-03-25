Концерт украинской певицы Ани Лорак в российском Краснодаре, запланированный на 27 апреля, не состоится, хотя большая часть билетов уже раскуплена.

Такое обещание дал мэр города Евгений Наумов.

С требованием запретить выступление певицы выступили местные активисты, прежде всего из общества "Царьград".

"Жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно "СВО", не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы", - написал Наумов в своем Telegram-канале.

За день до выступления в Краснодаре, на 26 апреля, у певицы запланирован концерт в Ростове-на-Дону. Местный депутат Евгений Федяев уже потребовал от ростовского губернатора Василия Голубева запретить концерт, утверждая, что певица собирает "на нужды ВСУ".

Отметим, что Ани Лорак с начала войны никак ее не комментировала, продолжая жить и выступать в России - как и все последние годы. Осенью она с другими артистами-украинцами, выступавшими в России, попала под санкции Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года Ани Лорак выпустила новую песню "Лабиринт" на русском языке.