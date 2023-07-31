Освобожденные командиры "Азова", которые в июле вернулись в Украину из Турции, могут вернуться на фронт уже в ближайшее время.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

"Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – сказал командующий НГУ.

По его словам, командир "Азова" Денис Прокопенко "Редис" может вернуться на фронт уже в течение месяца.

Ранее Анкара дала объяснения РФ по поводу передачи Украине командиров "Азова". Президент Турции Реджеп Эрдоган также объяснял, почему не считает возвращение командиров "Азова" в Украину нарушением договора с Кремлем.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.