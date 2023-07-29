У президента РФ Владимира Путина спросили, поедет ли он в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана в августе. Российский президент заявил "Посмотрим" и добавил, что еще не решено, кто к кому поедет - Путин в Турцию или Эрдоган в Россию.

Об этом глава Кремля заявил на брифинге по итогам встреч с африканскими лидерами.

По его словам, в среду состоится телефонный разговор с турецким президентом. При этом Путин добавил, что президенты несколько раз не могли согласовать время своего созвона.

Когда ему задали вопрос о том, были ли договоренности между РФ и Турцией не отдавать защитников "Азовстали" Киеву, Путин ответил: "Договоренности были. Других комментариев не будет".

Напомним, Путин и Эрдоган не общались с момента передачи "азовцев" Турцией Украине.

При этом сам Реджеп Эрдоган сообщил, что конфликта с Москвой из-за выдачи Украине командиров "Азова" у него нет.

Также президент Турции рассказал, почему он не считает возвращение командиров "Азова" в Украину нарушением своих договоренностей с Россией. Он утверждает, что с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры "Азова" оставались в его стране до конца войны.

По словам Эрдогана, такие договоренности были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Турция в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.

А недавно издание The Wall Street Journal сообщало, что президент РФ Владимир Путин не откликается на просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах по возобновлению "зерновой сделки".