Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что второе минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

"Ермак утверждает, что попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года, заключенным под давлением Запада, согласно которому Москве передавался контроль над частями Украины", - говорится в сообщении издания.

Согласно публикации, Ермак считает, что теперь Украине не нужен посредник. Вместо этого он хочет привлечь на сторону Киева Бразилию и Индию.

Напомним, за два дня до полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует. По его мнению, они де-факто были аннулированы Украиной задолго до признания Москвой "ЛДНР".

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина "дает по роже" России. И не пойдет на заключение никаких мирных соглашений наподобие минских. По его словам, это ведет только к потере территорий.

Кроме того, Зеленский считает, что подписанные в 2015 году минские соглашения были уступкой России, поскольку не учитывали Крым.