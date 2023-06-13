Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время переговоров в Стамбуле в марте прошлого года украинская делегация парафировала (то есть предварительно подписала) проект мирного договора, который должен был быть подписан с Россией.

"Но затем Киев выбросил его. Хотя там были детально прописаны гарантии безопасности. Мы готовы сейчас к переговорам, но Украина делает ставку на контрнаступление", - заявил Путин.

По его утверждению, войну можно завершить быстро, "если Запад прекратит поставлять вооружения Украине".

В начале июня о готовности Кремля к переговорам заявлял и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, президент России открыт к переговорам по Украине, но Запад к ним не готов.

Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть надежда, что успех контрнаступления Украины вынудит Путина пойти на переговоры.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель спрогнозировал, что мирные переговоры по Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США 2024 года.

"Думаю, что Путин ждет результатов американских выборов. До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров", - сказал Боррель.