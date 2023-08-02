В Украине могут быть вскоре автоматически закрыты тысячи уголовных дел о военных преступлениях армии РФ, расследование которых началось в феврале-марте прошлого года.

Об этом сообщил руководитель профильного департамента Генпрокуратуры Юрий Белоусов в интервью "Интерфакс-Украина".

Сейчас существует временной лимит на расследование тяжких преступлений. Он составляет 18 месяцев. Если в деле нет подозреваемых, после истечения этого срока его закрывают.

Таких дел по военным преступлениям в стране сейчас десятки тысяч, и суды физически не успевают их рассматривать.

Прокуратура призывает Верховную Раду как можно скорее урегулировать этот вопрос.

Ранее мы не раз писали на тему военных преступлений. Так, в прошлом году сообщалось, что в Буче российские военные убили экс-нардепа и дважды кандидата в президенты Украины Александра Ржавского.

А по данным экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, на временно оккупированных территориях российские военные изнасиловали 400 детей и взрослых.

Впрочем, расследование журналистов позже установило, что Денисова придумывала истории об изнасилованиях детей "ради победы Украины". Это и стало основанием для ее увольнения.