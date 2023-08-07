В турецком порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула прогремел мощный взрыв. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

Об этом передает CNN Turk.

По информации телеканала, взрыв произошел около 14:40 по местному времени (совпадает с киевским), предположительно, на одном из элеваторов при загрузке судна зерном. При этом взрыв ощущался даже в соседнем городе Гёльджук. А клубы дыма после взрыва видны из различных точек города.

Сообщается о десяти пострадавших.

На место ЧП стянуты службы пожарных и скорой помощи, а также антеррористические отряды.

"Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", — сообщает CNN Turk.

Вскоре после появления новости о происшествии местные власти выдвинули предположение, что его причиной мог стать "взрыв зерновой пыли" во время загрузки зерна на судно либо халатность персонала.

Источник в компании-операторе порта Safiport заверил представителей СМИ, что взрыв не повлиял на его работу.

Ранее мы писали, что в начале августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощнейший взрыв. Во время него взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна "Rhosus" и с 2013 года хранившейся в портовой зоне.

Это происшествие стало одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Оно унесло жизни около 210 человек и нанесло убытков экономике Ливана на десятки миллиардов долларов.