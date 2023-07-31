Совершивший 5 июля подрыв в Шевченковском суде Киева Игорь Гуменюк произвел взрывчатку прямо в СИЗО кустарным способом. Он это сделал, планируя побег, к которому готовился месяцами.

Об этом рассказала спикер Госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, вещества для взрывчатки Гуменюку в течение двух лет передавали в СИЗО небольшими порциями под видом лекарства. Так он смог кустарно смог изготовить пояс шахида и несколько самодельных взрывных устройств.

Мужчина планировал сбежать из суда во время паники, но в результате сам же и погиб от взрыва.

На днях мы писали, что пяти сотрудникам Лукьяновского СИЗО и двум военным Нацгвардии сообщили о подозрении по делу о событиях в суде. Сотрудникам СИЗО инкриминирована служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а военнослужащим Нацгвардии – нарушение уставных правил караульной службы или патрулирования (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

Ранее мы подробно рассказывали, за что судили Гуменюка, который устроил два взрыва в Шевченковском суде Киева и погиб в результате одного из них.