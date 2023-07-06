"Стране" стали известны имена правоохранителей, которые вчера получили ранения во время попытки бегства Игоря Гуменюка из-под стражи в Шевченковском райсуде Киева.

Об этом рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Первым получил ранение солдат Национальной гвардии Руслан Деренко, у него двухкостный перелом правой голени, сейчас он находится в больнице. В дальнейшем во время штурма ранения получили двое сотрудников спецподразделения КОРД, а именно Юрий Карпенко, у него осколочное ранение нижней части левой ноги, и Николай Матвиенко, у него открытый перелом левого голеностопного сустава с артериальным кровотечением и ушиб обоих внутренних участков бедра. Оба госпитализированы", - сообщил источник.

Напомним, накануне в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый в терроризме Игорь Гуменюк взорвал в конвойном помещении три гранаты. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В результате силовики пошли на штурм Шевченковского райсуда, во время которого были ранены два бойца КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы. При этом сам Гуменюк погиб при взрыве.

Позже адвокат Гуменюка комментировал "Стране" действия своего подзащитного.