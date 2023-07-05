В Шевченковском районном суде прозвучал новый взрыв. Говорят, что правоохранители начали штурм.

После взрыва из здания Шевченковского райсуда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь.

Через несколько минут из здания Шевченковского райсуда вынесли двух человек на носилках.

После чего скорая, в которую погрузили людей на носилках, покинула территорию Шевченковского райсуда.

Также корреспондент "Страны" передает, что в Шевченковский райсуд приехал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

При взрыве в Шевченковском райсуде Киева пострадали два сотрудника правоохранительных органов, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Напомним, сегодня в Шевченковском райсуде Киева обвиняемый Игорь Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт под Верховной Радой, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и захватил заложников. Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных органах, он пытался совершить побег.

В связи с ситуацией территорию вокруг Шевченковского суда оцепили правоохранители, передает корреспондент "Страны". На место прибыло очень много полиции. Дежурит пять автомобилей скорой помощи, несколько пожарных машин. Также около суда находятся десятки спецназовцев.

Позже "Стране" стали известны подробности происшествия в Шевченковском суде Киева.