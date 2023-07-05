В среду, 5 июля, в одном из судов Киева прозвучал взрыв, а также произошла перестрелка.

О происходящем сообщают столичные телеграм-каналы.

По данным "Страны", взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева.

"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", - сообщил источник "Страны".

Помимо этого, по данным источников "Страны" в правоохранительных оганах, в Шевченковском суде Киева была совершена попытка бегства из-под стражи.

"Попытка побега, подрыв гранаты. Есть заложницы", - говорят источники "Страны".

Игорь Гуменюк, который сегодня устроил взрыв в Шевченковском райсуде Киева и захватил заложников

Глава МВД Игорь Клименко подтверждает взрыв в Шевченковском суде.

"Неустановленное устройство взорвал в суде в Киеве мужчина, которого доставили на заседание", - сообщил Клименко.

Напомним, 31 августа 2015 года во время акции под Верховной Радой, организованной партией "Свобода", участник митинга Игорь Гуменюк бросил боевую гранату в нацгвардейцев. В результате теракта погибли четверо солдат Нацгвардии. Еще около 140 человек получили ранения. Участники митинга протестовали против изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса, предусмотренном Минскими соглашениями. "Страна" подробно рассказывала об этих событиях в своем материале.

Ранее мы также рассказывали о том, как в Святошинском районе Киева произошла стрельба. Молодые люди выясняли между собой отношения при помощи огнестрельного оружия. Когда полицейские прибыли по вызову на место стрельбы, оказалось, что происходят "разборки" между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 24 лет.