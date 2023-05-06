В Святошинском районе Киева произошла стрельба. Молодые люди выясняли между собой отношения при помощи огнестрельного оружия.

Об этом сообщает патрульная полиция города.

Когда полицейские прибыли по вызову на место стрельбы, оказалось, что происходят "разборки" между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 24 лет. Один из них держал в руках оружие, а рядом на земле лежали стреляные патронные гильзы. Полицейские задержали всех участников конфликта и вызвали на место следователей.

Как это происходило, можно увидеть на записи с бодикамер патрульных.

Ранее мы рассказывали, что в апреле в Киеве задержали мужчину, устроившего пьяную стрельбу из автомата по магазину с людьми. Злоумышленника удалось быстро установить и задержать. Им оказался уроженец Донецка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в Кривом Роге неизвестный вышел из авто и устроил стрельбу на улице. О пострадавших информации не поступало, стрелок был задержан.

Также мы писали, что в Одессе мужчина под наркотиками устроил на улице стрельбу. Следователи изъяли пистолет и отправили на проведение экспертизы, а владельца оружия - 29-летнего местного жителя - задержали.