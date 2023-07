В Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе в провинции Цзянси на юго-востоке страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Причиной пожара на заводе Jiangxi Qiantai New Material Co Ltd назвали возгорание масла. Сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 10:30 по местному времени (5:30 по Киеву).

На месте происшествия продолжают работать пожарные. Весь персонал эвакуирован. Ведутся работы по установлению причины возгорания.

Точных данных о пострадавших пока не публиковалось.

В 2019 году также произошел взрыв на химзаводе в провинции Цзянсу. Он был такой силы, что вызвал землетрясение магнитудой 2,2. Число жертв взрыва возросло до 64, пропавшими без вести числились 28 человек.

Напомним, в декабре прошлого года в Горловке сообщили об обстреле химзавода "Стирол". Горел склад с серой, угрозы здоровью людей не было, но по городу распространялся едкий запах.

Также мы писали, как в марте прошлого года из-за обстрела произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах.