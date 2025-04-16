Сегодня исполняется десять лет со дня убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Его застрелили в Киеве у подъезда собственного дома 16 апреля 2015 года.

Бузина выступал против Майдана и войны на Донбассе, чем вызывал сильное неприятие во власти и в националистических кругах.

За два дня до убийства личные данные Бузины появились на созданном при содействии властей Украины сайте "Миротворец". Их опубликовал некий пользователь "404". А после убийства на странице появилась отметка: "Агент "404" отличился. За успешное выполнение сегодняшнего боевого задания ему предоставлен краткосрочный отпуск".

Позже все данные Бузины исчезли с сайта. При этом днем ранее, 15 апреля, в Киеве застрелили еще одного человека, который накануне появился на "Миротворце" - экс-нардепа из "Партии регионов" Олега Калашникова.

То есть убийство Бузины выглядело в этом контексте как политическое. Однако первоначально власти активно продвигали версию, что следы преступления идут в Россию, обвиняя Кремль в попытке сделать из писателя сакральную жертву. Но уже в июне 2015 года эта версия была фактически дезавуирована официальным следствием: МВД объявило о задержании двух подозреваемых в убийстве - участников ультраправой организации С14 Дениса Полищука и Андрея Медведько. Они и сейчас являются единственными обвиняемыми.

На первом этапе следствие велось довольно активно. Были проведены ДНК-экспертизы, которые, как заявляли правоохранительные органы, подтвердили принадлежность Полищуку и Медведько биологических следов на вещах убийц. На подозреваемых вышли через машину, которую использовали киллеры.



Однако Медведько и Полищук своей вины не признали, заявляя, что в день убийства их вообще не было в Киеве. Следствие же считало, что это было сделанное задним числом алиби. В их поддержку начали устраивать акции протеста и примерно с конца 2015 года расследование затормозилось. Медведько и Полищука тогда еще в статусе подозреваемых отпустили на свободу. И лишь в 2018 году суд приступил к рассмотрению дела по сути.

При этом ни заказчиков, ни организаторов убийства следствие не назвало.

Первоначально в материалах дела единственным мотивом убийства прокуроры назвали личную идеологическую неприязнь Полищука и Медведько к Олесю Бузине. То есть они действовали как бы по собственной инициативе. Но уже тогда источники в следственной группе подвергли эту версию сомнению, полагая, что подозреваемые вряд ли решили бы сами пойти на преступление.

В 2017 году "Страна" опубликовала эксклюзивную информацию о том, что накануне убийства Бузины за Медведько велось наружное наблюдение, которое установило подготовку С14 к некоему мероприятию с участием бывших сотрудников правоохранительных органов. Но отчеты наружки по Медведько неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года – именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились для наблюдения у дома Бузины на улице Дегтяревской в Киеве.

"Есть два варианта, – говорил тогда источник "Страны" в прокуратуре. – Или кто-то дал команду прекратить наблюдение, или же потом материалы были изъяты из дела. В обоих случаях это крайне подозрительная ситуация, которая может указывать на то, что кто-то из силовых структур был в курсе того, что готовилось преступление".

Источник также указывал, что в поле зрения наружки попал, по его сведениям, действующий сотрудник СБУ. С ним встречался Медведько накануне гибели Бузины, но записи об этом странным образом не сохранились.

В 2017 году дело о заказчиках преступления все-таки было выделено в отдельное производство.

По словам адвоката семьи Бузины Артема Захарова, в 2020 году дело было передано в центральный аппарат ГБР.

"Фактически там абсолютно ничего не происходит. Все наши ходатайства еще на этапе досудебного расследования – по поводу проверки версий, поиска данных, допросов свидетелей, приобщения материалов и т.д. – не закончились ничем. Ходатайства формально удовлетворяют, а фактически расследование саботируют", - говорил в 2021 году Захаров "Стране".



Что касается суда над обвиняемыми в убийстве, то тянулся он очень медленно. Заседания постоянно переносились, объявлялись длительные перерывы, судьи брали самоотвод. За годы разбирательств из 25 томов материалов были рассмотрены лишь два.

Обвиняемые в убийстве тем временем вели активную деятельность. Андрей Медведько открыл несколько кофеен под брендом Ukrainian Military Coffee и вошел в Общественный совет при НАБУ. Денис Полищук занял пост руководителя рабочей группы Минветеранов по проверке мест лишения свободы.



Адвокат семьи Артем Захаров, который участвовал в процессе pro bono (то есть на безвозмездной основе), сообщил "Стране", что сейчас дело в суде практически не движется.

"Процесс стоит на месте ровно в том же виде, что и в начале полномасштабной войны. Заседания назначаются, но не проводятся. По версии защиты, Медведько и Полищук служат в армии, но официальная информация была только о Полищуке, причем годичной давности. Что касается Медведько, суд до сих пор не получил никаких подтверждений. Срок полномочий присяжных истёк, но новых не назначают, потому что обвиняемые не появляются в зале суда. Еще 5 лет назад я обратился в ЕСПЧ по 2-й статье Европейской конвенции о правах человека. И уже прошла стадия коммуникации", - говорит Захаров.

Мать Олеся Бузины Валентина Павловна скончалась в марте 2025 года, так и не дождавшись вердикта суда по убийству ее сына.