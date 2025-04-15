Анализируем итоги 1147-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась возле Гуево в Курской области, сообщает паблик Deep State. Отметим, что россияне уже достаточно давно говорят, что взяли это село полностью.

Также, судя по его карте, подтверждаются бои в селе Горналь - одном из последних, которое контролируют ВСУ в российском регионе.

О боях за монастырь в Горнале вчера сообщали российские паблики.

Также россияне продвинулись в Донецкой области у Раздольного - к югу от трассы из Курахово в Запорожье.

Продвижение идет с явной попыткой зайти с тыла в Богатырь и Отрадное.

Россияне практически "додавили" все северные микрорайоны Часового Яра, "там остался лишь небольшой участок в частном секторе Новосеверного микрорайона", пишет украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

"То, что раньше было центром города, фактически тоже находилось на севере — и теперь больше не существует. Сейчас оккупант атакует поселок Шевченко и Цех №2 огнеупорного завода. Дальше там ещё остаются микрорайон Южный и Землянки", - сообщил Мирошников.

По его словам, Часов Яр примерно на 40–45% контролируется ВСУ.

К обстрелам.

Сегодня массовый налет дронов был на Курскую область - по заявлениям властей РФ, было сбито 109 дронов. Масштабно пострадали жилые многоэтажки в Курске, есть погибшая. О попаданиях в военные или промышленные объекты данных нет.

После субботнего ракетного удара по Сумам, где погибли 35 человек, был снят с должности губернатор Владимир Артюх. Причина увольнения не сообщается. Но накануне Артюха обвинили в сборе военных в центре города для награждения. По военным и целились, судя по всему, российские ракеты.

Сам губернатор подтверждал, что присутствовал на мероприятии в центре города, но отказался сказать, на каком именно. Его увольнение косвенно подтвердило, что речь могла идти о сборах военных в центре города, которые стали целью российского удара из-за чего погибло гражданское население.

Трамп и Вэнс против Зеленского

Президент США и его представитель по переговорам с Россией вчера сделали ряд знаковых заявлений о войне в Украине.

Трамп вчера отчетливо несколько раз назвал Зеленского и Байдена "виновными" в развязывании войны в Украине. Сперва он написал об этом пост, который мы уже упоминали вчера. Затем он провел брифинг в Белом доме, где повторил свои обвинения, добавив в число виноватых Путина.

"Эта война не должна была начаться. И Байден мог её остановить. И Зеленский мог её остановить. И Путин не должен был её начинать. Виноваты все", - сказал Трамп.

Отдельно он упомянул роль Зеленского.

"Зеленский всегда ищет возможности купить ракеты. Когда начинаешь войну, ты должен знать, что её выиграешь. Особенно войну против того, кто в 20 раз больше тебя по размеру. А затем надеешься, что тебе дадут немного ракет", - сказал Трамп.

Также президент США объяснил, о какой "ошибке" сказал, когда комментировал удар по Сумам.

"Ошибка – допустить эту войну. Не знаю, компетентен ли Зеленский, у нас была жесткая сессия с этим парнем, он все просил больше и больше", – заявил Трамп.

За слова об "ошибке" его уже критиковали в Украине. Но после разъяснительного комментария, где Трамп еще дальше увел критику от России, этот тренд только усилился. Заодно многим сторонникам Зеленского не понравилась фраза, что он "начал" войну.

Как заявил The Times глава комитета по иностранным делам Верховной Рады Александр Мережко ("Слуга народа"), это утверждение Трампа является "абсурдным" и "российской пропагандой".

"Это все равно что сказать, что 11 сентября было просто "ошибкой" Аль-Каиды". Это очень тревожное заявление Трампа, которое одновременно поощряет Путина продолжать злодеяния и демонстрирует, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы", - сказал Мережко.

А нардеп от той же партии Марьяна Безуглая призвала разорвать дипломатические отношения со Штатами.

Отметим, что накануне в распространении "российских нарративов" обвинил представителей Белого дома президент Зеленский в своем интервью телеканалу CBS. Судя по всему, он имел в виду вице-президента Джей Ди Вэнса.

Зеленский в том интервью рассказал, что на первой встрече с Вэнсом тот ему заявил, что "не факт, что именно россияне начали войну".

"Это такая линия, которая прослеживается во многих встречах Украины с представителями США. Это изменение реальности. Мне кажется, что вице-президент я бы сказал оправдывает каким-то образом действия Путина", - заявил Зеленский.

Вэнс после этого выпустил ответ Зеленскому и заявил, что его критика "абсурдна".

"Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне русских", - сказал вице-президент США.

Он добавил, что США должны "понимать" стратегические цели России для урегулирования конфликта.

"Если вы хотите закончить конфликт, нужно попытаться понять, в чём заключаются стратегические цели как России, так и Украины. Это не означает моральную поддержку российской стороны или одобрение полномасштабного вторжения, но вы должны постараться понять, где проходят их стратегические красные линии — так же, как вы должны понимать, чего Украина пытается добиться в этом конфликте", - заявил Вэнс.

Другими словами, за последние пару дней градус критики из США в адрес Зеленского резко повысился (причины чего мы проанализируем ниже).

Что с переговорами?

Трамп на вчерашнем брифинге заявил, что, в скором времени, ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию в Украине.

Еще более оптимистическое заявление сделал его представитель Стивен Уиткофф по итогам своей недавней встречи с Путиным в Петербурге.

Он сообщил, что с Россией близится сделка по миру в Украине, поскольку Вашингтон и Москва "пришли к пониманию". На вопрос журналиста "назревает ли какая-то сделка" с Россией, Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, я действительно так думаю. Это была уже третья моя встреча с Путиным. Последняя длилась почти пять часов. В комнате с ним были два его ключевых советника - Ушаков и Кирилл Дмитриев. Это была содержательная встреча. И к её завершению мы, наконец-то, пришли к пониманию. Запрос Путина - достичь постоянного мира. Так что это уже не просто прекращение огня. Мы получили на это ответ", - заявил представитель Трампа.

По его словам, "эта мирная сделка касается так называемых пяти территорий (вероятно речь идет о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, об аннексии которых объявила РФ - Ред.), но на самом деле это намного больше. Речь идёт о протоколах безопасности, о НАТО, о пятой статье НАТО. Очень много деталей".

"Мне кажется, мы на пороге чего-то очень важного для всего мира. Более того, я верю, что существует возможность переформатировать российско-американские отношения через привлекательные коммерческие возможности, которые, по моему мнению, способны обеспечить реальную стабильность в регионе. Партнёрство создаёт стабильность", - сказал Уиткофф.

В Украине, комментируя это заявление спецпредставителя Трампа, особо выделили отрывок о "пяти территориях", на которые предендует Россия. Ранее западные СМИ писали, что Уиткофф предлагал Трампу признать их за РФ, чтобы остановить войну (в Белом доме этого никто не подтверждал).

Зеленский уже негативно отреагировал на слова Уиткоффа и заявил, что он "обсуждает вопросы вне своей компетенции". Президент сказал, что для Украины вопрос признания захваченных территорий российскими – это "красные линии".

В России же говорят, что пока никаких "четких очертаний соглашения" по миру в Украине пока нет, но "есть политическая воля двигаться в его сторону", заявил спикер Кремля Песков. Вчера глава МИД Лавров также заявлял, что Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения.

То есть, со стороны Москвы публично, по крайней мере, не подтверждают оптимизма Уиткоффа и Трампа о том, что сделка на грани заключения.

Поэтому заявление представителя Трампа о приближении сделки по завершению войны многих удивило. Потому что, судя по ситуации на фронте и прочим признакам, перспективы близкого мира вроде как не просматриваются.



Однако, важно понимать общий мировой контекст и стратегию Трампа, в которую вписаны переговоры по Украине.



Несмотря на шок от действий Вашингтона по введению пошлин, в них, как мы уже писали, есть своя логика. И она связана со стремлением ликвидировать внешнеторговый дефицит США, который приводит к росту госдолга и создает огромные риски для американской финансовой и экономической системы.



Поэтому Трамп и предлагает всем странам сделку – либо покупайте больше американских товаров и получайте за этот доступ на рынок США, либо против вас будут введены пошлины. Китай сразу пошел в отказ и потому с ним у Америки продолжается торговая война. Но многие остальные страны изъявили желание договариваться. В том числе и Евросоюз. И уже обсуждаются проекты закупок у США европейцами оружия на сотни миллиардов долларов, а также увеличение поставок энергоносителей из Штатов, чтоб возместить дефицит американо-европейской торговли.



Китай, однако, ведет свою игру, пытаясь создать антиамериканский альянс. В том числе, ведет свою игру и с Европой.

И КНР видится сейчас для Трампа главной угрозой, в сравнение с которой меркнет все остальное.



Стратегическая устойчивость Китая и его экономки обеспечивается, в том числе, и расширением торговых связей с РФ и доступом к российским природным ресурсам. Причем, доступом сухопутным, который, в отличие от морских путей, американцы, в случае обострения ситуации, никак перекрыть не смогут. Плюс к тому – Россия единственная страна в мире, которая имеет сопоставимый с американским арсенал ядерного оружия, что делает для США невозможным военное решение вопроса с любым альянсом, в котором будет находится РФ.



Соответственно, задача Трампа не допустить дальнейшего укрепления связей России и Китая, а в идеале – сделать Россию частью "глобального Запада", который, в таком случае превратится "в глобальный Север" - самодостаточное в военном и ресурсном отношении сообщество, которое будет определять всю мировую геополитику на десятилетие вперед.



И это радикальное изменение американского подхода, который ранее заключался в том, что путинская России априори не может быть партнером и союзником Запада, а потому нужно добиться либо смены власти в Москве, либо контролируемого распада РФ через преобразование ее в конфедерацию с расширением прав регионов.



И нынешняя война в Украине виделась не как проблема, а как способ достижения указанных выше целей, а также укрепления связей с США европейцев, напуганных российским вторжением.



Впрочем, еще до прихода к власти Трампа, подобная стратегия начала буксовать. Перспективы нанесения поражения РФ, которое могло бы привести к смене власти в Кремле или к распаду России, становились все более призрачными после неудачи контрнаступления ВСУ и провала мятежа Пригожина, а риски продолжения войны возрастали. В первую очередь речь идет о риске втягивания в нее западных стран (с угрозой начала ядерной войны) и о дальнейшем укреплении антиамериканского альянса РФ и Китая.



Поэтому изменение западных подходов к войне и к отношениям с РФ могло бы произойти, вероятно, даже если б Трамп не победил на выборах. Но его приход к власти, с концентрацией на "китайской угрозе", резко ускорил этот разворот.

Однако, для реализации стратегии Трампа "прочно пристегиваем к США Европу, заставляем ее покупать больше американских товаров, а Россию отрываем от Китая и делаем союзницей Запада" есть, как минимум, четыре главных препятствия.

Первая – Британия. Мы уже писали о скрытом геополитическом противостоянии Лондона и Вашингтона. В условиях нарастающей геополитической неопределенности британцы пытаются восстановить свое влияние в мире, создавая альянсы с различными региональными игроками. Например, с Турцией, а, потенциально, также и с Украиной, Польшей и Прибалтикой. Причем с последними - на базе противостояния с РФ, что прямо противоречит линии Трампа. Правда, в силу экономической и военной слабости нынешней Британии ее возможности вести свою геополитическую ограничены. Но серьезные сложности Вашингтону в реализации его стратегии Лондон создавать может. Например, через блокирование судоходства в российские порты в Балтийском море (о чем говорят все чаще), что может быть расценено Россией как акт объявления войны и поставит РФ и НАТО на грань вооруженного конфликта.

Вторая проблема – нарастающее внутреннее противостояние внутри Запада между правоконсервативными кругами (их вождь – Трамп) и леволиберальными элитами, которые сосредоточены в Демпартии США и правят в крупнейших странах Европы. Для них Трамп - это "фашист" и "диктатор". А потому они крайне не хотят, чтоб он добился успехов в своей стратегии, так как это резко укрепит его положение и в США, а также увеличит влияние в Европе его правых союзников. И, тем более, они не хотят вступать в какое-либо партнерство с Путиным. Правда, с учетом зависимости Европы от США в военном плане, пока открыто европейцы опасаются вступать в конфликт с Трампом, но нарастающая неприязнь ощущается сильно и некоторые тревожные для Вашингтона звоночки уже прозвучали. Например, ЕС утвердил введение ответных пошлины на американские товары, которые были остановлены только после того, как Трамп по тарифам взял паузу на 90 дней. Также европейцы сходу не отбрасывают предложения Китая начать переговоры по координации торговой политики. Также Европа пытается вести свою линию и в отношении Украины, хотя пока и осторожно из-за все той же военной зависимости от Штатов.



Третья проблема – Россия. Путин, понимая значение РФ для стратегии Трампа, может выставить слишком много условий своего согласия, которые США выполнить просто не смогут или не захотят. Кроме того, вообще не факт, что он готов создавать какие-либо альянсы с Западом. Судя из его заявлений и действий, он видит Россию как самостоятельный центр силы, а не младшего партнера Китая или США. Предпочитая балансировать на противоречиях между ними, извлекая свою выгоду (как это делает, например, Турция во время войны в Украине). Кроме того, ни у кого нет уверенности, что политику Трампа продолжит следующий президент США, который в состоянии обнулить все достигнутые договоренности. Да и входить в конфронтацию со своим крупнейшим соседом – Китаем, для России опасно. Тем более, нет никакой уверенности, что США одержат победу в торговой войне с КНР (этот момент, кстати, объясняет выжидательную позицию и многих стран мира, которые следят за тем, кто одержит верх в американско-китайском противостоянии).

В то же время, все это не исключает того, что Путин может согласиться на остановку войны в Украине если договорится с Трампом по условиям и если придет к выводу, что продолжение войны для РФ несёт больше рисков, чем возможностей, мешая России сосредоточиться на более интересных и менее рискованных геополитических направлениях.

При этом после завершения войны Кремль продолжит вести свою линию, которая может и не совпадать с линией американцев.

Четвертая проблема - Украина. Проблема пока потенциальная, однако может иметь место, если Зеленский решит вдруг открыто выступить против Трампа, сыграв на стороне политических противников президента США на Западе. Хотя, как показали последствия скандала в Овальном кабинете, конфликт с Трампом для Украины крайне опасен, так как чреват потерей американской военной помощи. И хоть европейские лидеры и сторонники Демпартии США Зеленского энергично словесно поддержали, однако на практике ничем компенсировать прекращение поставок оружия и разведданных из США не смогли. И, по итогу, Зеленский был вынужден написать "покаянное письмо", признав "лидерство" Трампа, а затем и согласиться на прекращение огня по линии фронта, хотя ранее выступал резко против этого. Однако, будет ли и дальше Зеленский поддерживать курс Трампа - вопрос открытый. Уже появляются сигналы о нарастающих разногласиях Киева и Вашингтона. В частности, по сделке по недрам. Трамп снова начал критиковать Зеленского. Кроме того, еще неизвестно какие условия он, по итогу, выдвинет для Киева по завершению войны. И примет ли их Зеленский, особенно, если среди этих условий будет его уход с поста президента. При нарастании конфликтов, нельзя исключать, что отношения Украины и США вновь подойдут к грани полного разрыва, а Зеленский сделает ставку на внутризападных врагов Трампа, став одним из центральных элементов "антитрамповской" коалиции. И подобно тому как ранее противоречия вокруг Украины разрушили российско-европейские отношения, так и теперь "разворот Зеленского" (если он произойдет) может окончательно расколоть США и ЕС. Для самой Украины это может привести к катастрофическим последствиям. Помимо России Киев получит врага в лице еще и Штатов. При этом приобретет ли он каких-либо надежных союзников - вопрос открытый. Европа прямо признает, что не сможет "вытянуть" самостоятельно военную поддержку Украины без США. Да и в самом ЕС нет единства относительно Трампа и политики в отношении Украины. От далекого Китая поддержка вряд ли придет - для Пекина отношения с Москвой, в условиях противостояния с Америкой, намного важнее, чем с Киевом. То есть, разрыв с Вашингтоном может привести к резкому ослаблению внешней поддержки Украины и, соответственно, к ухудшению позиций на поле боя и в переговорном процессе. Поэтому, по логике, Зеленскому сейчас нет резона бить горшки с Трампом. С другой стороны, начинать перепалку в Овальном кабинете никакого смысла то же не было. Так что, варианты развития событий могут быть очень разные. Хотя, в базовом сценарии, Зеленский, безусловно, рвать отношения с Вашингтоном не собирается, а делает ставку на то, что Путин откажется прекращать огонь, Трамп за это на него разозлится, усилит давление на РФ и продолжить помогать Украине.

Но в целом, как видим, новая геополитическая реальность с резким усилением противоречий между крупными державами и внутри Запада, создает для Киева огромные риски. Что повышает важность для Украины скорейшего завершения войны.

Продление военного положения

Сегодня Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней с 9 мая др 6 августа.

Случилось это довольно рано - более чем за 20 дней до истечения срока действия нынешнего указа президента о военном положении, и произошло на фоне нескольких достаточно тревожных для Зеленского процессов.



Первый – постепенная активизация внутриполитической борьбы в Украине из-за ожидания скорого прекращения огня и начала после этого предвыборной кампании. Зеленский, продлевая военное положение, показывает, что, вне зависимости от того будет ли заключено в скором времени перемирие или нет, выборов в ближайшие месяцы точно не будет. Самый ранний срок проведение президентских выборов, в случае не продления военного положения после начала августа, это середина ноября (по закону на предвыборную кампанию дается 90 дней). Более того, власти уже заявляют, что срок подготовки к послевоенным выборам планируют еще и увеличить. То есть, выборы могут перенестись вообще на следующий год.



Второй процесс – назревающее новое обострение в отношениях Зеленского с Трампом на почве нежелания Киева подписывать сделку по недрам на предложенных американцами условиях, а также по многим другим причинам. Это уже породило слухи, что Вашингтон готовит санкции против окружения президента и, возможно, попытается даже добиться его отставки. Также продолжают шириться слухи, что Москва и Вашингтон обсуждают уход Зеленского как одно из условий завершения войны. Президент, продлевая военное положение, дает понять, что уходить он в ближайшее время никуда не собирается.



Третий процесс – распространенные в обществе ожидания скорого перемирия, которые, как признают власти, уже создают проблемы для набора в армию. Зеленский, продлевая военное положение, как бы показывает, что война будет долго и расслабляться рано.



Но, повторимся, само по себе продление военного положения не означает, что перемирия точно уже в ближайшие месяцы не будет. Оно означает, что Зеленский решил в любом случае (будет ли прекращение огня или нет) заморозить политическую ситуацию в стране на ближайшие месяцы с учетом угрозы, что она может выйти из под контроля.

Впрочем, военное положение, при необходимости, можно отменить досрочно. Если, например, будет заключено перемирие и Зеленский придет к выводу, что на "быстрых" выборах он побеждает. Либо, если проведение выборов все ж таки станет одним из условий прекращения огня, с чем Зеленскому придется согласиться.

Оппозиция уже раскритиковала действия Зеленского. Порошенко заявил, что Банковая использует режим военного положения для "построения в Украине авторитарного режима", а перешедший в оппозицию к Зеленскому и уехавший из Украины нардеп Артем Дмитрук утверждает, что продлением военного положения Зеленский нарушил договоренности с Трампом.

"Общей мировой командой "за мир" - назовём её так - было принято решение об остановке боевых действий, непродлении военного положения и мобилизации с 9 мая и проведении выборов примерно 10 августа. При этом - выборы без Зеленского. А также возможен вариант введения временного правительства, согласованного всеми участниками процесса. Тогда выборы откладываются на неопределённый срок - до стабилизации и легитимизации ситуации в стране", - заявляет Дмитрук.

Теперь же, по его мнению, Трамп может начать "реальные действия против Зеленского и его окружения: реальное публичное освещение уголовных дел и санкции, которые пылятся на полках в США".

Достоверность всей этой информации пока непонятна.

Впрочем, действительно ли Трамп недоволен продлением военного положения, можно будет понять в ближайшее время - если он действительно начнет предпринимать некие шаги в отношении Зеленского или, как минимум, вновь начнет делать резкие заявления в его адрес.