Анализируем итоги 1146-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за последние дни продвинулись в Курской и Сумской области, под Лиманом и Торецком.

По данным военного паблика Deep State, в Курской области они заняли часть территорий в районе Гуево (россияне заявляют о возвращении под контроль РФ этого населённого пункта) и Олешни у границы с Украиной.

Также, по версии Deep State, в "серую зону" перешел пункт пропуска "Суджа" (российские паблики сообщали о его занятии еще в конце марта).

Сегодня российские телеграм-каналы сообщили, что армия РФ начала штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря близ приграничного села Горналь. Утверждается, что монастырь сейчас является ключевым опорным пунктом ВСУ около Горналя, так как находится на господствующей над селом высоте.

Публикуется видео ударов по территории монастыря.

Украинские источники бои за монастырь не подтверждали. На карте DeepState территориях вокруг Горналя находится под контролем ВСУ. Горналь - один из последних населенных пунктов в Курской области, который контролирует ВСУ.

В Сумской области "серая зона" расширилась в районе приграничных Журавки и Веселовки. Российские военные паблики также пишут о продвижении в Сумской области в районе Басовки и Локни (в направлении Юнаковки). Украина это официально не подтверждала.

Сложная для ВСУ ситуация сложилась под Торецком. В последнее время российские войска активно продвигаются в направлении Константиновки. Как с юга - в районе между Покровском и Торецком - так и к северо-западу от Торецка.

Южнее они в последнюю неделю продвигались довольно быстро - взяли Александрополь, Пантелеймоновку, практически полностью заняли Калиново. Также уже второй день идет продвижение в районе Валентиновки и Старой Николаевки.

"В районе Валентиновки работают вражеские FPV-дроны, их здесь очень много! Также противник имел продвижение западнее Пантелеймоновки и движется в сторону Старой Николаевки — здесь мы их пока удерживаем. Сейчас идёт борьба за выход к Константиновке, поэтому нашим бойцам срочно нужно подкрепление и дроны, потому что пока дронами эффективно работает только враг!" — пишет украинский военный с позывным "Мучной".

Также поступает информация о продвижении россиян к северо-западу от Торецка - по трассе на Константиновку.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что россияне подошли к селу Нелеповка (не путать с той, что юго-западнее Торецка), которая примыкает к южному пригороду Константиновки - Иванополью. Неизвестно, смогли ли они там закрепиться, но есть кадры выброса там российского десанта и украинских ударов по нему.

Нелеповка находится вдоль трассы Торецк-Константиновка (отмечено на карте). Российские паблики подтверждают попытки своих войск на нее выйти. Карта "Института изучения войны" тоже указывает на приближение к селу. При этом карта украинского паблика Deep State не подтверждает этого.

В то же время очевидно, что фронт приближается к городу. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны, в том числе на оптоволокне, которыми управляют опытные расчеты, переброшенные из Курской области. "Они будут пытаться выбивать логистику и препятствовать перемещению по городу, как это было в Покровске", - заявил "Алекс".

Направление Лимана-Боровой - это еще один динамичный участок фронта, который с недавних пор пришел в движение (на видео - динамика фронта за последние две недели).

Украинские военные уже заявляли, что там сосредоточены крупные резервы РФ. А военные паблики еще с зимы фиксируют регулярное продвижение российских войск после того, как они перешли реку Жеребец - ключевую линию обороны ВСУ.

Deep State сообщает, что за минувшие сутки россияне прошли вперед в Ямполовке на левом берегу реки. Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что Ямполовка начала "проседать", после чего россияне могут атаковать Торское на восточных подступах к Лиману.

Севернее - в направлении Боровой - российские войска завязали бои за села Новое и Новомихайловка на правом берегу Жеребца. Об этом пишут российские паблики. Судя по украинским картам, фронт к ним действительно уже приблизился вплотную.

"Ситуация постепенно становится тяжелее, противник пытается с флангов охватить н.п. Новое и занять господствующие высоты", - пишет "Мучной".

Стратегическая задача РФ на лимано-боровском направлении, как мы уже писали - занятие всего левого берега реки Оскол в Харьковской области, а также левого берега Северского Донца в Донецкой области (включая Лиман).

При этом до самих Лимана и Боровой россиянам еще осталось пройти большое по меркам нынешней войны расстояние - десять километров.

Также россияне за последние дни продвинулись на Покровском направлении - в районе Удачного и Котляровки.

Военные перспективы

"Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках". Об этом заявил австрийский военный эксперт Маркус Райснер в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Он считает, что Запад должен либо значительно усилить поддержку Украины, либо как можно скорее закончить войну.

По мнению Райснера является ошибкой считать медленное продвижение России свидетельством того, что она не сможет добиться успехов.

"Главная ошибка в логике — измерять военные успехи по территориальным приобретениям. Это война на истощение. Успех определяется не по захваченным территориям, а по расходу ресурсов. Как только у одной из сторон ресурсы закончатся, события могут начать развиваться очень быстро", - сказал он и согласился с утверждением, что "время работает на Россию".

"Важный вопрос не в том, как долго продержится Россия, а как долго сможет продержаться Украина", - добавил эксперт.

Он заявил, что после краха своей стратегии быстрой войны РФ перешла к войне на истощение.

"Нас формирует англосаксонская военная доктрина, возникшая из опыта Второй мировой войны и основанная на стремлении сломить противника быстрыми ударами. В войнах против Ирака США начинали с массированного первого удара, за которым следовало стремительное наступление. То же самое ожидалось и от российского вторжения в Украину. Когда России не удалось быстро взять Киев, поспешно объявили о провале Москвы. Но как российская, так и ранее советская военная доктрина предусматривает: в случае неудачного наступления немедленно переходить к войне на истощение", - заявил Райснер.

При этом он считает, что "у администрации Трампа нет рычагов давления на Путина", поэтому прорыва в переговорах вряд ли стоит ждать.

"США ясно дали понять, что хотят спокойствия в Европе, чтобы сосредоточиться на Китае. Россия в этой ситуации выжидает, какие уступки предложат американцы", - говорит Райснер.

Он считает, что Путин сейчас "выглядит гораздо более уверенным".

"Примечательно и объявление о рекордном призыве 160 000 человек этой весной. Иначе говоря, русские чувствуют себя как в апреле 1945 года на Зееловских высотах, глядя на Берлин - они верят, что победа у них в руках", - говорит Райснер.

Он полагает, что Москва может воевать еще два-три года, поскольку Китай поставляет важные комплектующие, Иран — дроны, Северная Корея — миллионы артиллерийских снарядов. А Индия, покупая сырье, пополняет российскую казну.

По мнению Райснера, нужно либо срочно заканчивать войну в Украине, либо "идти до конца" в противостоянии Запада с Россией.

"Коренная проблема в том, что Кремль готов идти до конца ради своих целей в Украине, а Запад — нет. Если Европа и Америка не хотят дать Украине всё необходимое для победы, тогда войну нужно завершать как можно скорее. Всё остальное - аморально. Либо мы принимаем, что оказались в заложниках у России, и говорим это украинцам прямо. Либо говорим Москве: "Хватит" — и идем до конца. Но тогда возникает вопрос: сдастся ли Путин, или произойдет эскалация, потому что и Россия пойдет до конца? Ответа никто не знает, ведь мы всего лишь исторические однодневки. Мы вступаем на неизведанную территорию", - говорит эксперт.

При этом он не верит в масштабное нападение России на Европу, о чем говорят европейские и украинские политики.

"Я не думаю, что 1-я гвардейская танковая армия России пойдет на Центральную Европу. Россия гораздо успешнее ведет гибридную войну и раскалывает общественное мнение в Европе. Массовое нападение на Центральную Европу могло бы вызвать как раз то единство, которого Кремль боится", - говорит Райснер, при этом не исключая конфликтов на периферии восточной Европы.

Что показал удар по Сумам

Вчера утром Россия запустила две баллистические ракеты по центру Сум. Погибли 35 человек, ранены 117 Среди погибших и раненых есть дети.

Зеленский заявил, что прилет был по зданию Сумского университета. Судя по фото с мест, под удар попал конгресс-центр вуза.

В то же время, из различных источников появляется все больше информации, что целью удара были украинские военные.

Нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявили, что ракеты прилетели по церемонии награждения военных 117-й бригады теробороны, которая воюет на Сумщине и как раз сегодня отмечает годовщину своего создания. Безуглая и Мосийчук говорят, что могла быть утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

Более того, Мосийчук заявил, что на мероприятие пригласили и гражданских. В том числе и детей.

"Надеюсь, что в Сумах уже задерживают главу ОВА Артюха и нардепа Ананченко (нардеп из Сум от правящей партии "Слуга народа" - Ред.), которые так хотели попиариться на праздничном награждении воинов 117 бригады ТРО по случаю 7 годовщины. Артюх, Ананченко пиарили награждение в Сумах и собрали туда кроме военных ещё и гражданских, в частности детей! Мрази и подонки!", - написал Мосийчук.

Параллельно мэр Конотопа Артем Семенихин назвал "мразью и чучелом" губернатора Артюха и обвинил его в организации военных сборов в университетском здании. Он также заявил о собрании 117-й бригады.

Но, видимо, не только военные из этой бригады там присутствовали. Сегодня стало известно, что во время удара погиб бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады и командир воинской части А 1476 полковник Юрий Юла.

Часть А 1476, согласно открытым данным, это 27-я реактивная артиллерийская бригада имени кошевого атамана Петра Калнышевского.

Также завтра в Прилуках будут прощаться с военнослужащим ВСУ Владимиром Жеребцовым, погибшим вчера в Сумах.

Минобороны РФ утверждает, что два "Искандера" ударили "по месту проведения совещания командного состава ВСУ, в результате удара и поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ".

Украинская власть не комментировала по существу данных об ударе по собранию военных. Но глава Офиса президента Ермак написал, что ему досадно, когда "некоторые пытаются пиариться на трагедии и военном преступлении россиян в соцсетях". Намекая, видимо, на Безуглую и остальных перечисленных.

Хотя проблема ударов по собраниям военных или волонтеров не нова - уже был удар по центру Чернигова летом 2023 года, когда прилёт был по выставке беспилотников. И по многим другим аналогичным мероприятиям.

Международная реакция на удар была похожей на то, что говорилось после недавней трагедии в Кривом Роге. Осуждая Россию за обстрел, в ЕС, Британии, Франции и других странах заявили, что Москва должна последовать примеру Киева и согласиться на прекращение огня.

При этом не было призывов увеличить поставки оружия Украине и нанести РФ поражение в этой войне. Хотя и были призывы принять меры против России с целью добиться от нее согласие на прекращение огня.

Позиция США снова отличилась от всех. Трамп, комментируя, удар по Сумам и назвал его "ошибкой", но добавил, что "эта война - война Байдена".

"Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война — ужасна", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов.

"Эта страна (США) никогда бы не позволила этой войне начаться, если бы я был президентом. Эта война — позор. Миллионы людей погибли, хотя должны были быть живы. По всей Украине разрушаются города. Вся культура исчезает", - добавил он.

Также он раскритиковал Байдена, который дал Украине миллиарды долларов и "позволил войне начаться".

"Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене. Он дал им (Украине - Ред.) миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен был позволить, если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказывается. Он позволил этой войне начаться. А я бы точно нет. Эта война никогда бы не произошла. Но помните это. Это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы могли спасти много жизней", - заявил Трамп.

Отметим, что комментарий Трампа в отличие от реакций других западных лидеров не содержит прямых осуждений РФ. Зато содержит осуждение Байдена.

А основная публичная концепция западных стран сейчас идет в русле требований Трампа - остановить огонь в Украине.

Также удар обещает довольно мрачные перспективы для самих Сум, если война продолжится.

Фронт приближается к областному центру, который и без того после начала операции Украины в Курской области стал постоянной мишенью для КАБов, "Шахедов" и ракет. Если же российские войска в рамках создания "буферной зоны" начнут более масштабное наступление на Сумы, то город из условно-тылового станет прифронтовым - со всеми вытекающими последствиями.

Перспективы мира и сделки о недрах

В Белом доме и Кремле заявили, что их переговоры по Украине идут хорошо.

"Все идет очень хорошо", - заявил Песков, отвечая на вопрос как развивается российско-американский диалог.

По его словам, контакты ведутся на нескольких уровнях, в том числе по линии министерства иностранных дел, спецслужб и посланника Путина Кирилла Дмитриева.

"Но, конечно, невозможно ожидать мгновенных результатов после того ущерба, которые нанесли двусторонним отношениям действия Байдена", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, приближается ли встреча Путина и Трампа, Песков заявил, что она состоится, но ее подготовка "требует больше работы, требует больше времени".

Трамп в свою очередь тоже заявил, что переговоры по Украине идут, возможно, хорошо.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь", — сказал Трамп на борту самолета Air Force One.

"Я думаю, что ситуация между Украиной и Россией, возможно, развивается нормально, и скоро вы сами все узнаете. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - добавил он.

В английском языке выражение "смириться или заткнуться" означает, что человек должен либо сделать то, о чем он говорил, либо прекратить об этом говорить.

Зеленский в свою очередь сегодня дал интервью, из которого можно сделать вывод, что он не согласен со многими подходами администрации Трампа.

Он заявил, что считает "неправильным, что Америка пытается остаться нейтральной" и заявил, что в США "преобладают российские нарративы"

"К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков", - сказал Зеленский.

Также он ожидает, что РФ будет давить на Украину "через США", чтобы заставить Киев принять российские условия. При этом он признал, что у ВСУ нет сил вернуть территории, поэтому будут переговоры.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трёхсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придём к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать всё. И это на сегодня понятная ситуация", - заявил Зеленский.

Он считает, что РФ будет давить через США и "некоторых партнеров" на Украину для признания захваченных территорий российскими, но Украина этого не сделает, а будет рассчитывать на возврат территорий "в конечном итоге в будущем". "Мы вернём. Когда и как — я сегодня сказать не могу", - сказал президент.

Отметим, что президент Украины дал свое интервью программе "60 минут", с которой у Трампа давний конфликт и судебный иск. После выхода программы Трамп, не упоминая имени Зеленского, раскритиковал последний эфир и призвал лишить "60 минут" лицензии.

"Трансляция этих выходных превзошла всё... Они сделали не одну, а две главные истории о Трампе, одна из которых была связана с Украиной, где, как я говорю, идет война, которая никогда бы не началась, если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, другими словами, если бы я был президентом. А другая история была связана с Гренландией, представляющая нашу страну и мое руководство ею ложно, неточно и обманным путем", - написал Трамп в своей соцсети.

Дальше - больше. Сегодня ближе к вечеру он написал новое сообщение, в котором раскритиковал уже и лично Зеленского. Он написал пост, в котором обвинил Зеленского и Байдена в том, что они "проделали ужасную работу", которая привела к началу войны в Украине.

"Война между Россией и Украиной - это война Байдена, не моя. Я не имел никакого отношения к этой войне, но сейчас прилагаю усилия, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и Лживый Джо Байден сделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это - и быстро", - написал Трамп.

Отметим, что это первое обвинение от Трампа в адрес Зеленского за довольно долгое время. Ранее мы уже писали, что отношения Киева и Вашингтона могут обостриться на фоне противоречий вокруг подписания "сырьевой сделки". Зеленский не хочет подписывать сделку в том виде, в котором ее предлагают американцы. А на переговорах с украинской делегацией, которая приехала в Вашингтон со своими правками, как пишут западные СМИ, царила "антагонистическая атмосфера". То есть, в Вашингтоне правками к сделке о недрах недовольны.

И сегодня же прошла информация, что Трамп рассматривал возможность введения санкций против главы Офиса президента Андрея Ермака и других представителей ближайшего окружения Владимира Зеленского, чтобы заставить украинские власти подписать соглашения о недрах.

Об этом заявил в видеоразборе на своем Ютуб-канале "Железный нардеп" депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его данным, в США были подготовлены два санкционных списка. В первом числились 17 человек, включая Ермака, бывшего помощника президента Сергея Шефира, кинопродюсера и бизнес-партнера Ермака Артема Колюбаева, бизнесмена и продюсера Тимура Миндича, который сейчас считается одним из самых близких к Зеленскому людей. Во втором списке фигурировали 279 человек, включая всех министров, руководство Офиса президента, ключевых депутатов "Слуги народа", бизнес-партнеров Зеленского и его коллег по студии "Квартал 95".

"Что интересно, в обоих списках отсутствует председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, поэтому на Банковой предполагают, что он вполне мог быть причастен к составлению упомянутых списков. Учитывая, что парламентский глава слуг уже длительное время конфликтует с руководителем Офиса президента, подозрение небезосновательно. Также под подозрением Офиса президента лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, будто именно он мог подсказать американцам такой инструмент давления после того, как Владимир Зеленский ввел санкции против него самого", - сказал Железняк.

По словам нардепа, информация об этих списках содержалась в закрытой рассылке подписчикам одного из украинских изданий.

Сам Железняк считает, что подобные предположения не лишены оснований.

По его данным, в Офисе президента уже готовились к введению санкций после скандала в Овальном кабинете и думали, как после этого придется платить зарплату министрам и их заместителям. Однако пост Зеленского с сожалением по поводу конфликта этот вопрос снял.

Но сейчас, судя по всему, назревает новое обострение в отношениях. И связано оно со сделкой о недрах.

Украинские власти переговоры о ресурсной сделке комментируют крайне скупо, ограничиваясь общими заявлениям, что будут отстаивать национальные интересы и европейский выбор. И вообще, судя по информации о том, что СБУ начала расследование утечки содержания проекта сделки, Банковая очень не хочет привлекать к этой теме повышенное общественное внимание.



Однако в реальности судьба сделки о недрах может оказать очень большое влияние и на украино-американские отношения, и на ход войны в Украине.



Срыв подписания сделки может поломать базовый сценарий переговорного процесса, каким его видели многие наблюдатели: "Украина согласилась на перемирие по линии фронта и теперь, если на это же не согласится Путин, то против России Трамп введет жесткие санкции и увеличит разными способами давление".

Если сделка сорвётся, то большой вопрос, на кого именно начнёт давить Трамп - на Москву или Киев.



Судя по комментариям министра финансов США Бессанта и других представителей Белого дома, а также самого Трампа, в Вашингтоне видят подписание сделки как часть переговорного процесса о завершении войны в Украине. Логика примерно такая: Украина и США подписывают сделку, потом Трамп идет с ней к Путину и говорит что-то вроде: "Владимир, теперь Украина под моей защитой, там теперь все мое: и недра, и инфраструктура, и труба. Гарантирую, что тебе Украина больше проблем создавать не будет, но и ты больше Украину не трогай, расходимся миром, подписываем соглашение, оно для всех, и для тебя в том числе, будет очень хорошим. И дальше работаем плотно вместе по многим вопросам, зарабатываем деньги".



Сработает такая логика в переговорах с Путиным или нет, точно неизвестно. Но Трамп исходит, судя по всему, именно из нее.



Если же сделка сорвется, то перед Трампом встанет вопрос, какая вообще мотивация у США дальше заниматься украинскими делами и поддерживать отношения с Зеленским. У многих в республиканской партии и в Европе ответ на этот вопрос есть: сдерживать Россию, не дать Путину одержать победу, Америка должна показать силу, не допустить нападения РФ на ЕС. Но Трамп, судя по его прежним заявлениям, к этим доводам относится скептически.



А вот контроль за доходами от украинских недр и правами на их разработку – это для него аргумент понятный. И если он всего этого не получит, то может очень сильно переосмыслить всю политику США в отношении Украины. И потому уже и угрожает Зеленскому "очень большими проблемами", если тот откажется подписать сделку.



Какие это могут быть проблемы, пока еще не очень понятно. Но арсенал мер давления у США на украинские власти и лично на Зеленского очень широкий. Куда более широкий, чем на Путина. В том числе и упомянутые выше санкции против ближайшего окружения президента Украины.



И также встанет ребром вопрос о дальнейшей поддержке Украины Америкой.



Тем более что в украинских оппозиционных кругах, а также в российских СМИ уже запущена тема о том, что "Зеленский не хочет отдавать недра американцам, потому что уже пообещал их британцам". И не исключено, что она попадет через трампистов и в американское информпространство.



В общем, спектр проблем может возникнуть серьезный, если сделка сорвется. А потому у Зеленского сейчас тяжелый выбор: подписать и продавить ратификацию в Раде соглашения (которое он сам же ранее называл абсолютно неприемлемым) со всеми вытекающими для себя политическими последствиями либо отказаться и получить угрозу разрыва отношений с Трампом.



Безусловно, Киев хотел бы на выходе получить какой-то компромиссный результат, подправив соглашение. Однако пока поступающая с переговоров информация говорит о том, что американцы на это идти не готовы.

Возможно, впрочем, что Зеленский может попытаться обменять свое согласие на сделку на некие бонусы для себя. Например, гарантии сохранения у власти. Но пока неизвестно, готов ли это с ним обсуждать Трамп.