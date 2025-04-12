Посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост, что официально подтвердили в Государственном департаменте США.

В принципе, ей уже пора собирать чемоданы: Бринк была утверждена Сенатом на должность посла в мае 2022 года и сразу приехала в Киев, а командировки у американских дипломатов обычно длятся два года плюс один возможный дополнительный. Но дело не только в формальностях.

Как писала "Страна", Бринк - ставленница Демпартии США, а точнее - экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, одного из бывших кураторов Украины в Вашингтоне Виктории Нуланд. После прихода республиканской администрации стоило ожидать, что Бринк, как и другие креатуры демократов в ключевых посольствах, на своей должности не задержится.

На своей должности она патронировала грантовых активистов и политических оппонентов ОП, в том числе из самой команды власти, чем сильно раздражала президента Владимира Зеленского, который даже поднимал вопрос о ее увольнении в разговоре с тогдашним госсекретарем Блинкеным.

Что неприязнь никуда не делась, говорит и громкий скандал из-за ее поста о ракетном ударе по Кривому Рогу. Бринк не упомянула, что ракета была российской, из-за чего против нее в Украине развернулась целая кампания, к которой приложила свою руку, судя по косвенным признакам, и Банковая. При этом и сам Зеленский открыто критиковал американское посольство.

Впрочем, нет гарантий, что у нового посла (кем бы он ни был) будут с Зеленским более теплые отношения.

Несмотря на внешние знаки уважения, которые президент Украины в последнее время демонстрирует в адрес Трампа, отношения между Киевом и Вашингтоном балансируют на грани срыва.

Главная причина - сделка по недрам, которую Зеленский в предлагаемом американцами виде подписывать не хочет, а США пока уступать не готовы. Плюс к тому, отдельная проблема - с возможным мирными договоренностями. Если все ж таки Штатам и РФ удастся прийти к неким договоренностям и РФ согласится на прекращение огня (что пока далеко не факт), то следующим этапом станет выход на подписание устойчивого мирного соглашения. И по нему у Трампа могут быть свои требования к украинским властям (например, Уиткофф уже поднимает вопрос о признании российского статуса захваченных территорий), которые Киев выполнить не захочет, что станет еще одной точкой напряженности.

Подробнее о причинах отставки Бринк и перспективах украино-американских отношений, читайте в статье "Страны".

Украина стала третьей

Мы сообщали, что на брифинге 10 апреля официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила ранее опубликованную информацию о скором уходе посла США в Украине Бриджит Бринк с должности.

"Посол Бринк возглавляла посольство в Украине на протяжении трех лет, во время войны в эти три года, [это] выдающийся поступок, и мы желаем ей всего хорошего", - отметила спикер Госдепа. При этом она не уточнила, когда конкретно Бринк покинет должность.

В 2021-м, когда только пошли слухи о ее назначении послом, немногие обратили внимание на нюанс биографии карьерного дипломата Бринк.

Она работала в посольствах США в тогда еще Югославии и Грузии как раз накануне и во время войн, разгоревшихся в этих странах - операции НАТО "Союзная сила" и войны в Южной Осетии соответственно. Украина оказалось третьей в списке Бринк. Хотя ее назначение состоялось только в мае 2022 года, когда посольство США в Украине, эвакуированное в Польшу еще до широкомасштабного вторжения, возобновило работу в Киеве. До этого момента дипломатическим представительством руководила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Большая" война, однако, в определенной степени привела в уменьшению посреднической роли посла.

Военное, дипломатическое, финансовое сотрудничество с Вашингтоном с февраля 2022-го осуществлялось в основном поверх посольства, которое взяло на себя привычные по мирному времени внутриполитические вопросы, работая с чиновниками, политиками и грантовыми активистами, также курируя запущенные ранее "антикоррупционные" программы.

Однако в ОП на постоянные из этого лагеря призывы "к реформам" и обвинения в росте коррупции реагировали все с большим раздражением.

В какой-то момент на Банковой стали считать, что "атаки" активистов во многом инспирированы посольством США. А к послу стали слишком часто захаживать разные политики, в том числе, представители власти, которые после этого стали вести себя, по мнению окружения Зеленского, слишком независимо. Классический пример - вице-премьер Александр Кубраков, который стал частым гостем у Бринк, чем породил сомнения в своей лояльности к Зеленскому и был уволен весной прошлого года.

Противоречия между Банковой и посольством зашли столь далеко, что, по данным источников "Страны", во время очередного визита тогдашнего госсекретаря Энтони Блинкена в Киев Зеленский предъявил ему претензии по поводу Бринк. Тем не менее, она осталась на должности.

"Отношения были натянутые. Работать с США пытались на Банковой через ее голову. И пытались добиться отставки посла, рассчитывая, что после ее ухода снизится активность прозападных активистов", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

Избрание Дональда Трампа, очевидно, лишило Бринк твердой опоры в Вашингтоне. Курс нового хозяина Белого дома в отношении войны в Украине разительно отличался от того, что вел его предшественник Джо Байден. Трамп заявил, что будет добиваться прекращения военных действий между Украиной и Россией. Бринк попытался подстроиться под изменившиеся обстоятельства, что встретило понимание не у всех в Киеве.

"После избрания президента Трампа, к великому сожалению, она оказалась, так сказать, в дипломатическом шпагате. И, конечно, всех немного негативно удивил ее пост, который она написала после катастрофической встречи в Овальном кабинете (ссоры президентов Зеленского и Трампа, после которой Бринк перепубликовала сообщение госсекретаря Марка Рубио в поддержку Трампа и заявление самого Трампа - Ред.). Я думаю, ей было очень тяжело морально смириться с тем, что позиция Вашингтона кардинально меняется", - заявил в интервью Radio NV бывший замминистра иностранных дел, экс-замглавы Администрации президента Константин Елисеев, знакомый с Бринк лично.

Однако целый взрыв негодования вызвал пост Бринк о криворожской трагедии. Комментируя этот удар, посол не уточнила, кто его нанес и призвала к окончанию войны.

В ответ по соцсетям пошла волна обвинений чуть ли не в подыгрывании России, причем тон задавали спикеры, ориентированные на Банковую. Сам Зеленский сначала в своем обращении к народу аккуратно заявил, что "неправильно и опасно умалчивать о том, что это Россия убивает детей баллистикой". Бринк вскоре опубликовала другой пост с указанием на Россию. После чего Зеленский на брифинге заявил, что "даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская".

"Но после соответствующих наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью исправить нельзя", - добавил украинский президент.

Как уже говорилось выше, уходит Бринк, почти полностью завершив трехлетнюю командировку в Украину. В отличие от украинской практики, когда посол может задержаться в стране пребывания на год и более, Госдеп, чаще всего, меняет послов в срок.

Елисеев считает, что замена Бринк логична.

"Давайте не будем забывать, что ее назначила администрация Байдена. И целиком логично, что сейчас ее замена укладывается в общую конъюнктуру администрации Трампа, который сейчас меняет послов в ключевых странах. Я думаю, дошла очередь и до Украины", - утверждает Елисеев.

Тем не менее, в западной прессе много пишут, что Бринк покидает пост якобы под давлением со стороны высокопоставленных лиц в республиканской администрации, которые "поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины".

На брифинге представителя Госдепартамента Тэмми Брюс спросили об этом, но она ответила, что не знает ничего об этом.

Однако то, что к Бринк могли относиться в Госдепе с недоверием, несмотря на подаваемые ею сигналы о лояльности новой администрации, вполне очевидно.

Еще в марте исполнительный директор влиятельного среди республиканцев журнала The American Conservative Курт Миллсосол написал, что Бриджит Бринк является протеже бывшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, связана с Демократической партией США и может быть причастна к теме защиты сына Байдена Хантера, который работал в украинской компании "Бурисма".

"За свою карьеру Нуланд заслужила репутацию ястреба из ястребов, работая помощником вице-президента Дика Чейни и пресс-секретарем госсекретаря Хиллари Клинтон. В течение нескольких лет, прежде чем стать послом, "Бринк была моим заместителем помощника секретаря по Украине", - сказала Виктория Нуланд в расшифровке интервью с Комитетом по делам правительства внутренней безопасности Сената. А некоторые сообщения украинской прессы, дружественной администрации Байдена, указывают на то, что Нуланд, вероятно, сыграла роль в получении Бринк должности посла в Украине. Нуланд и Бринк начали тесно сотрудничать по Украине десять лет назад – во время президентства Обамы. Будучи соратницей Нуланд, Бринк стала заместителем помощника госсекретаря в Европейском бюро, отвечая за шесть стран, включая Украину. В это время Бринк подчинялась Нуланд и работала с ней и другими над формулированием политики США по Украине", - говорится в статье.

Автор также пишет о возможной роли Бринк в попытке "потушить" скандал с работой сына Байдена Хантера в компании "Бурисма".

"Наиболее опасным и предвзятым фактором для Бринк является ее потенциальная связь с историей Хантера Байдена. На это указывают некоторые сотрудники в обновлённом при Марко Рубио Государственном департаменте США. В 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings, украинской газовой компании. В то время Burisma находилась под следствием в отношении ее основателя Николая Злочевского, бывшего министра правительства Украины, обвиняемого в коррупции", – говорится в статье.

Там напоминается, что Нуланд в 2016 году принимала активное участие в увольнении генпрокурора Украины Шокина, который расследовал дело "Бурисмы". Публично признавал свою причастность к увольнению Шокина и Байден.

"Критики утверждают, что Байден пытался защитить своего сына этими действиями. Существуют подозрения, что Бринк входила тогда в узкий круг сотрудников Госдепартамента, которые координировали реакцию тогдашней администрации Обамы на дело Burisma. И с учетом изменившегося тона (в отношении украинских властей - Ред.), заданного новой администрацией Трампа, который в полной мере проявился на прошлой неделе на встрече с Зеленским, многие задаются вопросом, перевернет ли новая администрация страницу прошлого и не истекло ли уже время Бринк", – говорится в статье.

Посол Бринк считается креатурой влиятельной демократки Виктории Нуланд (справа). Фото: president.gov.ua

Кто станет сменщиком и когда его ждать

В Киеве считают, что новый американский посол появится в Украине не скоро.

Елисеев прогнозирует, что процесс выбора кандидатуры и ее назначения затянется. Поэтому он допускает, что обязанности посла возьмет на себя некая временная фигура.

"Хотя в нынешний условиях для нас было бы очень важно, что был посол, который имеет доверие и коммуникацию если не прямо с президентом США, но хотя бы с руководством администрации Трампа, чтобы быстро решать насущные вопросы украинско-американских отношений", - прокомментировал Елисеев Radio NV.

Кроме того, с назначением посла могут быть и процедурные трудности, связанные с тем, что кандидатуру посла должен утвердить Сенат.

"Поскольку профильному комитету Сената и самому Сенату сейчас немного не до назначений послов, то после Бриджит Бринк и.о. посла или из посольства назначат, или из США пришлют. Собственно в июне 2019 - июне 2022 (по официальной версии до мая 2022-го - Ред.) сначала временным поверенным был Вильям Тейлор, а потом (с января 2020-го) Кристина Квин. Потому что генерала в отставке Кита Дейтона, хотя Дональд Трамп и выдвинул весной 2020-го на должность посла, но одобрение в Сенате затянулось, а с избранием Байдена стало неактуальным. А потом Байдену было в первое время немного не до того", - написал на своей странице в Facebook главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

А вот нардеп Алексей Гончаренко считает, что кандидатуру посла по сути определит дальнейшая политика США в отношении Украины.

"Человека будут подбирать под задачу, а не наоборот. Все завязано на переговорах с Россией. А там уже понятно, что проблемы… Нужно понять, для какой глобальной задачи выбирать человека. Одно дело - посол в воюющей стране, а другое - в стране, которая восстанавливается после войны", - говорит парламентарий.

Источник в дипломатических кругах полагает, что кандидатура нового посла и его политика будет зависеть, в том числе и от того, как будут идти два главных процесса в украино-американских отношениях. Первое - подписание сделки о недрах. Второе - мирное урегулирование.

"Причем вопрос сделки по недрам сейчас даже более важный. По мирному урегулированию все очень непонятно. Там многое завязано на переговоры американцев с Москвой, которые пока неизвестно как закончатся и приведут ли к согласию Путина на прекращение огня. А вот недра - вопрос более конкретный и близкий. И касается он исключительно отношений США и Украины. И от того, согласится ли Зеленский подписать сделку по недрам, во-многом и будет зависеть дальнейший курс американцев в отношении Украины. В том числе, и по кандидатуре посла и по тем инструкциям, которые он будет получать. Для Вашингтона сделка эта сейчас крайне важна и последствия срыва ее подписания могут иметь очень тяжелые последствия для отношений США с украинскими властями", - говорит источник.

Источник, близкий к Офису президента, подтверждает, что отношения между Вашингтоном и Киевом сейчас становятся вновь очень напряженными из-за разногласий по сделке.

"Американцы настаивают на своем варианте, Зеленский его подписывать не хочет. И, если не удастся прийти к компромиссам, и подписание сорвется, то отношения с США могут стать не менее напряженными, чем были после скандала в Овальном кабинете", - говорит источник.