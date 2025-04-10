Посол США в Украине Бриджит Бринк планирует досрочно уйти в отставку, хотя госсекретарь Марко Рубио хотел оставить ее.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Бринк уже сделала прощальные звонки коллегам, а заявление об отставке подала еще в январе, после инаугурации президента Дональда Трампа, в рамках стандартной ротации.

Однако Рубио намеревался оставить Бринк в должности, поэтому тогда отклонил ее заявление.

"Ее отставка связана с необычным сочетанием личных и политических проблем, включая недавние сокращения в USAID. К тому же Бринк служит в зоне боевых действий, вдали от своей семьи, поскольку Киев входит в список столиц, где американские дипломаты служат, не привозя с собой семьи", — рассказал собеседник журналистов.

Через несколько часов после публикации государственный департамент подтвердил, что посол США в Украине Бриджит Бринк подала заявление об отставке.

"Посол Бринк уходит в отставку. Она была послом там три года - это долгий срок в зоне боевых действий. И, честно говоря, война продолжается слишком долго", - заявил представитель Госдепартамента в комментарии CBS.

"Реальный вопрос в том, готовы ли русские и украинцы сделать все необходимое, чтобы положить конец этой войне", сообщили в Госдепе журналистам CBS.

Бринк официально не подавала документы об отставке, но она делала прощальные звонки коллегам, сообщили источники. Сама посол Бринк не ответила журналистам телеканала на просьбу прокомментировать ситуацию.

В марте СМИ писали, что Бринк является протеже бывшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, связана с Демократической партией США и может быть причастна к теме защиты сына Байдена Хантера.

Напомним, Бринк стала послом летом 2022 года. До этого три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США была Кристина Квин.