Посол США в Украине Бриджит Бринк является протеже бывшего заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, связана с Демократической партией США и может быть причастна к теме защиты сына Байдена Хантера, который работал в украинской компании "Бурисма".

Об этом пишет в своей статье исполнительный директор журнала The American Conservative Курт Миллс.

"За свою карьеру Нуланд заслужила репутацию ястреба из ястребов, работая помощником вице-президента Дика Чейни и пресс-секретарем госсекретаря Хиллари Клинтон. В течение нескольких лет, прежде чем стать послом, "Бринк была моим заместителем помощника секретаря по Украине", - сказала Виктория Нуланд в расшифровке интервью с Комитетом по делам правительства внутренней безопасности Сената. А некоторые сообщения украинской прессы, дружественной администрации Байдена, указывают на то, что Нуланд, вероятно, сыграла роль в получении Бринк должности посла в Украине.

Нуланд и Бринк начали тесно сотрудничать по Украине десять лет назад – во время президентства Обамы. Будучи соратницей Нуланд, Бринк стала заместителем помощника госсекретаря в Европейском бюро, отвечая за шесть стран, включая Украину. В это время Бринк подчинялась Нуланд и работала с ней и другими над формулированием политики США по Украине", - говорится в статье.

Автор также пишет о возможной роли Бринк в попытке "потушить" скандал с работой сына Байдена Хантера в компании "Бурисма".

"Наиболее опасным и предвзятым фактором для Бринк является ее потенциальная связь с историей Хантера Байдена. На это указывают некоторые сотрудники в обновлённом при Марко Рубио Государственном департаменте США. В 2014 году Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma Holdings, украинской газовой компании. В то время Burisma находилась под следствием в отношении ее основателя Николая Злочевского, бывшего министра правительства Украины, обвиняемого в коррупции", – говорится в статье.

Там напоминается, что Нуланд в 2016 году принимала активное участие в увольнении генпрокурора Украины Шокина, который расследовал дело "Бурисмы". Публично признавал свою причастность к увольнению Шокина и Байден.

"Критики утверждают, что Байден пытался защитить своего сына этими действиями", - пишет автор.

"Существуют подозрения, что Бринк входила тогда в узкий круг сотрудников Госдепартамента, которые координировали реакцию тогдашней администрации Обамы на дело Burisma. И с учетом изменившегося тона (в отношении украинских властей - Ред.), заданного новой администрацией Трампа, который в полной мере проявился на прошлой неделе на встрече с Зеленским, многие задаются вопросом, перевернет ли новая администрация страницу прошлого и не истекло ли уже время Бринк", – говорится в статье.

Статью перепостил в соцсети Х экс-советник Трампа Роджер Стоун.

"Наш нынешний посол в Украине – протеже Виктории Нуланд, которая помогла скрыть скандал с Burisma", – прокомментировал он.

Напомним, у Бринк с Зеленским давний конфликт. Президент Украины, как мы уже писали ранее, требовал ее уволить еще в прошлом году.

На днях Бриджет Бринк продублировала в соцсети Х на украинском языке заявление госсекретаря США Марко Рубио со словами благодарности Трампу за то, что тот защищал Америку в конфликте с Владимиром Зеленским.

В ответ украинские пользователи обрушили на Бринк волну негативных комментариев.