Посол США в Украине Бриджит Бринк не знает сроков подписания соглашения о гарантиях между Вашингтоном и Киевом и сроков разблокировки помощи Украине в Конгрессе.

Об этом она заявила на встрече с журналистами.

По словам Бринк, Украина и США работают над соглашением о безопасности, которое должно дать уверенность перед вступлением в НАТО, но она "не может предусмотреть сроки" его подписания.

Также на встрече она заявила, что полностью уверена, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины, но когда это произойдет – прогнозировать не берется.

Напомним, 16 февраля, Украина подписала с Францией двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Накануне Зеленский заключил соглашение о безопасности с Германией. Документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Первой страной, которая подписала гарантии безопасности с Украиной стала Великобритания. Договор подписали 12 января.

Следующей "соглашение о гарантиях безопасности" с Украиной может подписать Италия. Согласование документа почти закончено, дорабатываются последние детали будущего соглашения.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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