Посол США сообщила, что не знает сроков подписания соглашения о гарантиях безопасности с Украиной
Посол США в Украине Бриджит Бринк не знает сроков подписания соглашения о гарантиях между Вашингтоном и Киевом и сроков разблокировки помощи Украине в Конгрессе.
Об этом она заявила на встрече с журналистами.
По словам Бринк, Украина и США работают над соглашением о безопасности, которое должно дать уверенность перед вступлением в НАТО, но она "не может предусмотреть сроки" его подписания.
Также на встрече она заявила, что полностью уверена, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины, но когда это произойдет – прогнозировать не берется.
Напомним, 16 февраля, Украина подписала с Францией двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Накануне Зеленский заключил соглашение о безопасности с Германией. Документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Первой страной, которая подписала гарантии безопасности с Украиной стала Великобритания. Договор подписали 12 января.
Следующей "соглашение о гарантиях безопасности" с Украиной может подписать Италия. Согласование документа почти закончено, дорабатываются последние детали будущего соглашения.
Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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