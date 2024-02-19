Следующей "соглашение о гарантиях безопасности" с Украиной может подписать Италия.

Об этом сообщает местное издание Formiche.

По его данным, согласование документа почти закончено, дорабатываются последние детали будущего соглашения.

Ранее соответствующие документы с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали представители Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение в Париже о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение подписано на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО.

Накануне Зеленский заключил соглашение о безопасности с Германией. Документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Первой договор о гарантиях безопасности с Украиной подписала Великобритания, 12 января. Срок его действия также составляет 10 лет. В основном он формализует ту помощь, которую Британия и так уже оказывает Украине.

Ранее мы подробно описывали, что написано в договорах Украины с Британией, Германией и Францией.