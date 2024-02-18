Ряд европейских союзников Украины подписали с Киевом так называемые договора в сфере безопасности.

Как сообщала "Страна", первой в январе это сделала Великобритания. Теперь за ней последовали Германия и Франция. Скорее всего, это сделают и некоторые другие страны, поддерживающие Украины в войне. В их числе - США, правда, о сроках подписания в Вашингтоне пока молчат.

Об этих документах союзники условились еще на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда будущие двусторонние договора подавались как своеобразная замена приглашению в НАТО, которого добивался президент Владимир Зеленский, но так и не получил. При этом Киев рассчитывает подписать их не только с членами Альянса, а в целом с почти 30 странами.

По мнению сторон-подписантов, эти соглашения должны усилить оборону Украины на время военной помощью на годы вперед, помочь ей перезапустить оборонную промышленность и подготовиться к членству в НАТО.

В тоже время, что сразу бросается в глаза в этих соглашениях: союзники по-прежнему не желают воевать за Украину. Обязательств по типу статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне (то есть "я воюю за тебя, ты - за меня"), там нет. А все обязательства, которые берут на себя западные союзники (помогать Украине оружием, деньгами и "поддержкой реформ"), примерно соответствует тому, что они и так сечам делают.

Поэтому по большей части эти соглашения несут не столько военно-практический, сколько информационно-политический смысл. И призваны стать демонстрацией неизменности поддержки Украины со стороны западных союзников на фоне проблем на фронте, а также неопределенности с поддержкой США с учетом проблем с прохождением пакета помощи через Конгресс и перспектив победы на выборах Дональда Трампа.

Подробности - в статье "Страны".

Британия правит договорами

Договор с Британией был подписан 12 января во время взвита в украинскую столицу премьера Риши Сунака.

В Офисе президента назвали соглашение первым документом такого рода в рамках совместной декларации о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе в июле 2023 года странами "Большой семерки", к которой потом присоединились еще почти 30 стран.

Президент Владимир Зеленский назвал договор о безопасности с Лондоном "беспрецедентным".

"Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству и, в том числе, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы - Великобритании", - охарактеризовал документ украинский лидер.

Находясь в Киеве, британский премьер Сунак также пообещал предоставить новую серьезную военную помощь Украине на сумму 3 млрд евро в течение следующих двух лет.

Подробный разбор украинско-британского договора мы публиковали здесь.

Если коротко, документ, рассчитанный на 10 лет с возможностью продления, содержит обязательства сторон на случай агрессии в отношении одной из них. В случае "вооруженного нападения России на Украину" Лондон предоставит Киеву обязуется течение 24 часов начать консультации с союзниками о дальнейших действиях и оказать "быструю и устойчивую помощь" оружием, деньгами, санкциями в отношении агрессора. Обязательства вступить в войну на стороне Украины у британской стороны нет. Иными словами, для Великобритании в этом плане прописано то же, что она и так уже сделала после 24 февраля 2022 года.

С другой стороны, британцы будут помогать Украине развивать военно-морской флот и "оборонно-промышленную базу" и готовить страну к членству в НАТО, которое, как говорится в документе, "сделает эффективный взнос в мир и стабильность в Европе".

"Соглашение с Великобританией - это доработанный проект рекомендаций группы Ермака - Расмуссена (глава Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен - Ред.), представленный еще в 2022 году. Там тоже были "военные, экономические, политические, санкционные" пункты. Это не Будапештский меморандум, но и не гарантии безопасности вроде тех, что предоставили США Японии, Южной Корее и Филиппинам - нечто среднее", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

16 февраля в Берлине президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о безопасности между странами, также рассчитанный на 10 лет. Интересно, что документ существует в трех версиях: на украинском, немецком и английском языках.

Позже в тот же день аналогичное соглашение было подписано Зеленским и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тут есть только вариант по-украински и по-французски.

В основных пунктах эти два договора повторяют соглашение с Великобританией.

По словам украинского лидера, соглашение с Германией отражает не только уровень украинско-немецких отношений, но и "фундаментальную роль Берлина в сохранении нормальности в Европе и мире".

Зеленский высоко оценил намерение немецкого правительства выделить в 2024 году на военную помощь Украине 7,1 млрд евро.

"Это четкие контракты, четкие поставки", - заявил президент на совместной с Шольцем пресс-конференции.

Прописанные размеры финансирования, как и сроки оказания поддержки, как подчеркнул Зеленский - "самое важное" в договоре.

"Это конкретика, на которую может рассчитывать человек в Украине. Это и есть гарантии безопасности. В Украине не было более мощных документов, чем этой, который мы сегодня подписали", - подчеркнул глава государства.

К цифрам мы еще вернемся. А сейчас немного о содержании договора. Как и в "британском" варианте, здесь говорится, что в случае повторного вторжения РФ в Украину в течение 24 часов будут созваны консультации для определения дальнейших шагов, а Германия "предоставит Украине при необходимости быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь". Но конкретные объемы и сроки поставок этой помощи не указаны и остаются на усмотрение Берлина.

Более того, сказано, что "национальные национальные бюджетные ассигнования применяются и требуют четкого разрешения германского Бундестага". То есть выделение денег должен будет поддержать, вероятно, каждый год парламент Германии. Поэтому в договоре и говорится о ассигновании на помощь Украине в 2022-2024 гг, но не далее. И в будущем это может стать проблемой, если голосов в Бундестаге за новое финансирования для Киева не будет.

Канцлер Шольц также подтвердил, что на сумму 1,1 млрд евро ВСУ передадут 36 гаубиц, снаряды, две системы ПВО Skynex и ракеты для ПВО IRIS-T.

Волнует, однако, немецкого лидера не только тема войны.

"Этот договор отражает ценности, которые мы разделяем. Она базируется на демократии и верховенстве права, на том порядке, в котором хотят жить наши общества. Со своей стороны Украина берет на себя ответственность за продолжение реформ, которые ведут ее к вступлению в ЕС", - отметил Шольц, которого цитирует сайт президента Украины.

В договоре с Францией говорится о готовности Парижа выделить до 3 млрд евро военной помощи.

Также в этом документе прописано "стремление" создать у Украины такого военный потенциал, который бы "гарантировал в случае внешней военной агрессии против Франции способность Украины представить эффективную военную помощь".

"Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками (договора - Ред.)" - говорится в документе.

Это (возможность оказания Киевом военной помощи своим западным союзникам) слово в слово повторяет формулу, внесенную в договор с британцами. По поводу нее при обнародовании этого соглашения в Украине началась дискуссия, не придется ли ВСУ воевать при случае на стороне Лондона. Например, во время его гипотетического конфликта с Аргентиной за Фолклендские острова.

Но вернемся к документу, подписанному с Макроном.

После подписания договора о безопасности между Украиной и Францией. Фото: president.gov.ua

В договор с Францией, как и украинско-немецкое соглашение, вписаны обязательства Украины как продолжать военные реформы, так и "углублять ключевые реформы в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и секторе безопасности и обороны".

Роль Вашингтона меняется

В контексте подписания договоров между Украиной и союзниками наибольшая интрига - каким будет соглашение с США (если его все-таки подпишут).

Американский посол в Украине Бриджит Бринк, комментируя еще британский договор, заверила, что аналогичный документ будет подписан и с Вашингтоном. Сейчас его согласовывают.

"Мы обсуждаем с ними (украинским руководством - Ред.) то, какими могут быть обязательства безопасности с нашей стороны. Сейчас было два раунда, и переговоры продолжатся. Администрация Байдена стремится к этой договоренности", – заявила в январе Бринк СМИ.

По ее словам, страны "Большой семерки" поддерживают предоставление Украине "гарантий безопасности - двусторонних и многосторонних", которые станут "мостом к обеспечению [ее] безопасности".

Зачем же американцам собственный договор, когда они этого документа сыграли ключевую роль в создании проукраинской коалиции в мире и организации военной и финансовой поддержки Украине?

США действительно помогали Украине еще до российского полномасштабного вторжения в феврале 2022-го, и, по ходу событий, их помощь только увеличивалась и расширялась - как и поставки других союзников, с которыми проводил "разъяснительную работу" также Вашингтон.

Однако, как не раз писала "Страна", с приближением президентской кампании в США и усилением внутриполитической борьбы у администрации Джо Байдена начались большие проблемы с обеспечением поддержки Украины на прежнем уровне.

Теоретически эта ситуация может серьезно затянуться, особенно если новым президентом США снова станет Трамп. Подписание соглашений с Украиной выглядит как попытка Великобритании, Франции и других союзников в какой-то степени заменить лидера, занявшегося своими заботами.

"Союзники пытаются решить проблему 2024 года, когда американская помощь, скорее всего, станет несистемной и, возможно, подвергнется ревизии со стороны Республиканской Администрации, если таковая придет к власти. По всей видимости, это делается по просьбе Белого Дома. И союзники охотно на это пошли, более того, между ними даже открылась конкуренция, кто будет возьмет на себя функции лидера по вопросу Украины. Сейчас мы видим, что Лондон пытается задавать тон - то с танками, то с соглашением в сфере безопасности, которое станет эдаким дорожным указателем для других стран", - комментирует политолог Бортник.

При этом он предполагает, что договор был не только согласован с Вашингтоном, а "возможно, там и написан".

"Но можно представить, какие бы начались в США дискуссии между партиями, если бы Белый Дом попытался первым провести такое соглашение. А теперь США будет только следовать примеру Лондона, Берлина и других", - отмечает эксперт.

Он предполагает, что украинско-американский договор будет подписан, "скорее всего, на саммите НАТО в этом году, где Украину опять-таки не пригласят в блок".

В свою очередь политолог Вадим Карасев характеризует договора в сфере безопасности как "сигнал к концу войны".

"Эти соглашения оборонные, а не наступательные. Это стабилизация статус-кво, а не подготовка к новым большим битвам. Америка выходит из войны и уходит на выборы. У американцев проблема со своей южной границей, им не до границ Украины 1991 года, но свой договор наподобие британского и немецкого они с Киевом подпишут. Серия таких соглашений знаменует транзит от войны к миру, но не к полноценному, а "негативному", где противоречия и конфликты управляются, корректируются, но не ликвидируются, как при достижении "позитивного" мира", - комментирует Карасев "Стране".

По его мнению, это будет "знакомый режим классической холодной войны между Западом и Россией", во время которой Украина, согласно подписанным договорам, будет "западным форпостом по модели ФРГ". "Правда, она не член НАТО и не будет иметь инфраструктуры Альянса на своей территории, а значит, не будет под его защитой".

В обход ратификации

По поводу договоров важно и то, что они не предполагают утверждения их парламентами обеих стран.

Глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Александр Мережко, называя документ, подписанный с Великобританией, "скорее, политической договоренностью", которая не является юридическим обязательством, а имеет "морально-политическую силу в международных отношениях".

"На практике сила политической договоренности может быть не ниже, чем сила договора. Тут все зависит от воли сторон соглашения придерживаться его положений. Государства чаще применяют в международной практике политические договоренности ради удобства, поскольку тогда не возникает необходимость в ратификации этих договоренностей", - написал Мережко на своей странице в Facebook.

Но в этом и слабость политдоговоренностей.

"Если придут к власти в Лондоне или Берлине, или Париже люди с другими настроениями, они могут поменять позицию страны в отношении Украины и договора с ней", - говорит Бортник.

"Очевидным недостатком заключенного документа (договора с Великобританией - Ред.) является отсутствие процедуры его ратификации, а следовательно, появляются сомнения относительно его юридически обязывающего характера. Возникает вопрос к т.н. юридической чистоте документа для Киева, ведь согласно закону Украины "О международных договорах" (в частности, в толковании статьи 9 относительно политического сотрудничества и военной помощи) возникает необходимость его ратификации. Особенно, если принимать во внимание пункт 7, в котором предусматривается предоставление со стороны Украины "эффективной военной помощи" Великобритании, в случае внешней агрессии против нее", - написал в своем блоге бывший представитель Украины при Евросоюзе экс-замглавы Администрации президента Константин Елисеев, курировавший внешнюю политику.

Как бы то ни было, Офис президента представить серию договоров как внешнеполитический успех Украины, что для Банковой важно в условиях очень тяжелой ситуации на фронте.

"Соглашения эти усиливают позиции президента Зеленского на международной арене, позволяют ему в какой-то степени громче призывать союзников к новой финансовой и военной помощи, а также увереннее коммуницировать внутри Украины по вопросам безопасности. Но действительно ли документы решают вопросы с безопасностью Украины - вопрос открытый", - комментирует Бортник.