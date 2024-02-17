Украина обязалась продолжать реформы, необходимые для вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в соглашении о гарантиях безопасности с Францией.

В документе сообщается, что Украина "будет работать над углублением ключевых реформ в сферах правосудия и верховенства права, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, модернизации своего государственного аппарата, децентрализации, защиты прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, прозрачности и надлежащего управления как в экономическом секторе, так и в секторе безопасности и обороны".

Напомним, 16 февраля Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение в Париже о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение подписано на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО. Кроме того, Франция, по словам Макрона, выделит еще шесть млрд евро на поддержку Украины в 2024 году.

Как мы писали, 14 декабря прошлого года Евросовет одобрил начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

В то же время Макрон заявил, что решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной – лишь политическое и не имеет юридической силы. По его словам, Евросоюз ещё очень далек от реального расширения, включающего Украину.